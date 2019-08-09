Футбол

Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицуБомбардир.ру вчера в 14:37

Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд. Некоторое время назад Неймара обвиняли в изнасиловании модели Наджилы Триндаде, но позднее полиция прекратила разбирательства. На прошлой неделе «ПСЖ» победил «Ренн» в игре за Суперкубок Франции.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:35, Вашингтон
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