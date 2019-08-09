Футбол
Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицуБомбардир.ру вчера в 14:37
Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд. Некоторое время назад Неймара обвиняли в изнасиловании модели Наджилы Триндаде, но позднее полиция прекратила разбирательства. На прошлой неделе «ПСЖ» победил «Ренн» в игре за Суперкубок Франции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Болельщик, которого Неймар ударил после матча с «Ренном», подал на игрока в суд
Sports.ruвчера в 14:35
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:35, Вашингтон
Общество
В Китае из-за тайфуна эвакуированы более миллиона человек
Обновлено в 02:19
Политика
В Госдепе призвали КНР обеспечить защиту американских дипломатов
В Государственном департаменте США призвали власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.
Обновлено вчера в 19:52
Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар
Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.
Обновлено вчера в 04:27
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Шоу-бизнес
В Москве состоялось прощание с Вилли Токаревым
Сегодня в храме Святителя Николая в Котельниках состоялась траурная церемония прощания с артистом, на которой собрались как родственники и близкие друзья шансонье, так и многочисленные поклонники, которые дежурили у входа, так как церемония была закрытой.
Обновлено вчера в 11:59
Шоу-бизнес
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Политика
Путин и Меркель жестко проучили Зеленского
Ни российский лидер Владимир Путин, ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни глава Франции Эммануэль Макрон не собираются встречаться по каждому «экстренному случаю», особенно в условиях нарушения перемирия со стороны украинских военных.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Турецкие политики призвали Эрдогана признать Крым российским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, заявил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Сельдяного короля впервые заметили у берегов России
Житель Приморья Владимир Тарасов считается первым человеком, которому удалось поймать сельдяного короля в России.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия
В Молдавии полицейские сняли российские номера с автомобиля
В Молдавии сотрудники полиции сняли с автомобиля российские регистрационные номера. Об этом 9 августа сообщил портал Stiri.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено вчера в 16:51
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено вчера в 13:11
Спорт
Правление СБР обсудит ситуацию с Логиновым
Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит вопрос с нежеланием Александра Логинова подписывать контракт с организацией, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
Обновлено в 00:03
Общество
Каждому пятому россиянину не хватает денег до зарплаты, показал опрос
Как следует из данных опроса, 39% россиян не удовлетворены своей зарплатой, довольны ею 13%.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
В ДТП с автобусом в Курганской области пострадали семь человек
Семь пассажиров пострадали в результате съезда в кювет рейсового автобуса в Курганской области. Всего в машине находились 47 человек.
Обновлено в 01:32
Наука
Ученые вывели свод правил для достижения долголетия
Обновлено вчера в 23:39
Общество
Бывшая жена Потанина требует от олигарха 6 миллиардов
Бывшая жена Потанина требует от олигарха 6 миллиардов Экс-супруга выставила предпринимателю рекордный иск.
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Культура
Актера Александра Шувалова экстренно госпитализировали в Москве
В Москве экстренно госпитализирован в одну из клиник молодой актер Александр Шувалов.
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие
США пригрозили Германии выводом военных баз из страны
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Война в Донбассе: Пушилин выступил с экстренным заявлением
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства
За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено 08 августа в 19:25
Общество
Полиция выпустила предупреждение перед согласованным митингом в Москве
Накануне митинга, который должен состояться 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста.
Обновлено вчера в 03:26
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено вчера в 15:24
Шоу-бизнес
Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз
Организаторы заявили, что артистка якобы отказалась выезжать в тур. Контракт с Наргиз разорвал лейбл продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 03:31
Гаджеты
Telegram получил очередное обновление с полезными функциями
Telegram получил очередное обновление с полезными для пользователя функциями.
Обновлено в 02:10