Футбол

Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицуБомбардир.ру 14:37

Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд. Некоторое время назад Неймара обвиняли в изнасиловании модели Наджилы Триндаде, но позднее полиция прекратила разбирательства. На прошлой неделе «ПСЖ» победил «Ренн» в игре за Суперкубок Франции.
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Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар в челюсть

Спорт-Экспресс14:42

Болельщик, которого Неймар ударил по лицу, подал на него в суд

РИА Новости15:40

Неймара ждёт очередное судебное разбирательство

Sport.ru15:29

Болельщик «Ренна», которого ударил Неймар, подал иск на футболиста

Sport24.ru14:03

Болельщик, которого Неймар ударил после матча с «Ренном», подал на игрока в суд

Sports.ru14:35

Болельщик подал в суд на Неймара. Футболист ударил фаната по лицу после поражения «ПСЖ»

Матч ТВ14:21

Фанат «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу

Чемпионат14:17
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:59, Вашингтон
Происшествия

Шесть человек пострадали из-за взрыва на газовой заправке в Ингушетии

Огнь перекинулся шиномонтажную мастерскую, в результате ЧП ожоги различной степени тяжести получили шесть человек, сообщил ТАСС пресс-секретарь управления МЧС по региону Иса Катиев.
Обновлено в 17:39
Политика

Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента

Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:49
Общество

Пронос еды в кинотеатры хотят запретить

В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.
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Армия и оружие

В СЦКК назвали нарушением обстрел Коминтерново на юге ДНР

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня назвали обстрел населённого пункта Коминтерново на юге самопровозглашённой Донецкой народной республики «грубейшим нарушением».
Обновлено в 17:22
Космос

В NASA прокомментировали предстоящий конец света

Конспирологи распространяют информацию, что через несколько дней, 12 августа, планета Нибиру настигнет Землю, и человечество погибнет в муках.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

В Госдепе призвали КНР обеспечить защиту американских дипломатов

В Государственном департаменте США призвали власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.
Обновлено в 19:52
Армия и оружие

Деградирующий базар: как развивается оружейная торговля Украины

Богатое наследство Общеизвестно, что после распада СССР Украина получила одну из самых мощных в мире военных группировок: на территории Киевского, Одесского и Прикарпатского военных округов базировалось множество частей и соединений, в составе которых насчитывалось около 9000 танков, 11000 БМП и БТР, 18000 артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня и 2800 самолетов и вертолетов.
Обновлено в 17:02
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено в 19:50
Происшествия

Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти

Обновлено в 18:04
Происшествия

В Киргизии арестовано имущество Атамбаева и его телеканал «Апрель»

Обновлено в 14:47
Здоровье

Число больных раком детей в России достигло 10-летнего максимума

В 2018 году на диспансерном наблюдении в России находились более 26,9 тысяч детей со злокачественными онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие

Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет в сторону Японского моря

КНДР запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на военных.
Обновлено в 18:18
Шоу-бизнес

Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
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Шоу-бизнес

Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве

В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Политика

В Совфеде заявили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму

Глава специальной комиссии Андрей Климов отметил, что протестные акции в Москве сопровождались провокациями.
Обновлено вчера в 14:39
Музыка

Кэти Перри выпустила клип на песню Small Talk

Американская певица Кэти Перри выпустила клип на песню Small Talk.
Обновлено в 21:38
Общество

Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа

Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:59
Общество

Мэр Львова поручил подчиненным отмыть бомжей

Мэр украинского Львова Андрей Садовый призвал администрацию создать в городе условия для купания бездомных, пишет УНИАН.
Обновлено в 21:50
Шоу-бизнес

Сергей Жуков ждал начала концерта Дженнифер Лопес 4 часа

Обновлено в 01:07
Музыка

Грандиозный рок-фестиваль «Чернозём» стартовал в Тамбовской области

В Тамбовской области начался праздник для фанатов рока. На Татарском валу открылся грандиозный трёхдневный музыкальный марафон "Чернозём".
Обновлено в 08:20
Волейбол

Российские волейболисты с победы стартовали в квалификации Олимпиады

Мужская сборная России по волейболу стартовала в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года с победы.
Обновлено в 14:11
Футбол

«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции

Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39
Футбол

Первый забитый мяч сезона АПЛ оказался автоголом

Обновлено в 15:32
Здоровье

Кардиохирург опроверг миф о пользе красного вина

Употребление бокала красного вина в день, вопреки распространенному мнению, не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявил заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава РФ, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в Идлибе

Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в провинции Идлиб.
Обновлено в 20:45
Политика

СПЧ проверит условия содержания арестованных за участие в несогласованных акциях в Москве

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) проведут проверку условий содержания в спецприемниках арестованных участников несогласованных акций в Москве 27 июля и 3 августа, сообщается на сайте совета по итогам встречи его главы Михаила Федотова с правозащитниками.
Обновлено в 19:26
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Гаджеты

Apple заплатит миллион долларов за выявление уязвимостей в iPhone

Американская компания Apple готова предложить специалистам в области кибербезопасности рекордную награду за обнаружение уязвимостей в системе безопасности iPhone.
Обновлено в 11:38
Общество

Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции 10 августа

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявили, что получили от правоохранителей данные о провокациях на согласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая пройдет в субботу, 10 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 15:55
Экономика

Члены правления «Роснефти» заработали 2,36 млрд рублей за полгода

Члены правления госкорпорации «Роснефть» за первые шесть месяцев 2019 года заработали 2,36 миллиарда рублей.
Обновлено в 17:12
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