Футбол

Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицуБомбардир.ру 14:37

Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд. Некоторое время назад Неймара обвиняли в изнасиловании модели Наджилы Триндаде, но позднее полиция прекратила разбирательства. На прошлой неделе «ПСЖ» победил «Ренн» в игре за Суперкубок Франции.
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Болельщик «Ренна», которого ударил Неймар, подал иск на футболиста

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:50, Вашингтон
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Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
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Министерство культуры РФ предлагает запретить россиянам приносить в кинотеатры свою еду и напитки.
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