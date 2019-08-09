Футбол
Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицуБомбардир.ру 14:37
Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд. Некоторое время назад Неймара обвиняли в изнасиловании модели Наджилы Триндаде, но позднее полиция прекратила разбирательства. На прошлой неделе «ПСЖ» победил «Ренн» в игре за Суперкубок Франции.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:31, Вашингтон
Происшествия
В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо
Обновлено в 18:39
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.
Обновлено в 16:20
Экономика
Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»
«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии – ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова премьеру Дмитрию Медведеву.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек
При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.
Обновлено в 17:15
Политика
В Совфеде решили прописать в законе разрешенные для митингов места
Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Климов выступили с предложением законодательно оформить список разрешенных для проведения митингов и политических акций мест, сообщили в Совете Федерации.
Обновлено вчера в 11:11
Общество
Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд
Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено в 19:50
Политика
Российский самолет пролетел над Украиной
Российским самолетам запрещено заходить в воздушное пространство Украины с 2015 года. Аналогичный запрет введен в России.
Обновлено в 02:23
Финансы
Отток капитала из России в 2019 году вырос более чем в полтора раза
Чистый отток капитала из России в январе—июле 2019 года вырос более чем в 1,6 раза и составил $28 млрд, следует из материалов ЦБ.
Обновлено в 09:46
Общество
В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:32
Экономика
ЦБ РФ: санкции США не повредят российскому рынку еврооблигаций
Ранее Госдеп США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Обновлено в 11:36
Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено в 10:13
Космос
Метеоспутник Амурского университета сделал 500 витков вокруг Земли
Малый космический аппарат «АмурСат», разработанный в Амурском государственном университете, сделал 500 витков вокруг Земли.
Обновлено вчера в 01:16
Политика
Минсельхоз не дал запретить уничтожение санкционных продуктов
Минсельхоз выступил против запрета на уничтожение запрещенных ко ввозу продуктов из США и Европы.
Обновлено в 10:15
Футбол
ЦСКА внес в заявку 15-летнего вратаря
Московский ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата 15-летнего голкипера Владислава Торопа, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 19:46
Армия и оружие
Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет в сторону Японского моря
КНДР запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на военных.
Обновлено в 18:18
Общество
Знаки Зодиака: гороскоп для Овна на сентябрь 2019 года
В начале сентября следует больше уделять внимание семейным мероприятиям.
Обновлено в 06:46
Авто
Toyota привезет в РФ несколько моделей линейки GR-Sport
В российском офисе Toyota подтвердили слухи относительно выхода на авторынок моделей в исполнении GR-Sport (GR-S).
Обновлено в 11:12
Футбол
«Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом»
В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:3. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II".
Обновлено в 16:36
Наука
Как дожить до 100 лет: 9 привычек долгожителей
Быть организованным Исследование, продолжавшееся в США в течение 80 лет, подтвердило: люди, предпочитающие спланированную, хорошо организованную жизнь, в итоге живут дольше, чем те, кто полагается на авось.
Обновлено в 11:18
Политика
20 лет назад Борис Ельцин попросил назначить Владимира Путина главой правительства
Экстренный выпуск программы «Сегодня» телекомпании НТВ вышел в эфир 9 августа 1999 г. Ровно 20 лет назад президент России Борис Ельцин заявил о том, что считает именно Владимира Путина тем, кто способен консолидировать общество, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России.
Обновлено в 03:47
Общество
Ричард Гир доставил продукты на судно с мигрантами
Обновлено в 11:26