Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд. Некоторое время назад Неймара обвиняли в изнасиловании модели Наджилы Триндаде, но позднее полиция прекратила разбирательства. На прошлой неделе «ПСЖ» победил «Ренн» в игре за Суперкубок Франции.

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