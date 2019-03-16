Футбол

Болельщик «Кальяри» умер на стадионе во время матча со «Фиорентиной»REGNUM 08:58

Болельщик итальянского футбольного клуба «Кальяри» Даниэле Атцоре скончался во время домашнего матча команды с клубом «Фиорентина» в рамках 28-го тура итальянского футбольного чемпионата, сообщает 16 марта Football Italia.
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