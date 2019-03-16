Болельщик «Кальяри» скончался на стадионе под призывы о смертиiReactor 13:23

Фанат футбольного клуба «Кальяри» из Италии умер прямо во время матча. Когда ему стало плохо, группа болельщиков «Фиорентины» начала выкрикивать лозунги с призывом умереть. Неприятный инцидент произошёл на матче 28-го тура итальянской Серии А, в котором «Кальяри» встречался с «Фиорентиной».

Болельщик «Кальяри» скончался на стадионе под призывы о смерти

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