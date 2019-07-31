Болельщик "Арсенала" отправился на матч с "Нефтчи" автостопом. Дорога до Баку заняла у Алексея почти 4 дня.

Болельщик «Арсенала» отправился на матч с «Нефтчи» автостопом

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