Футбол
Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧRT на русском 16:23
Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица. Эпизод произошёл на 18-й минуте матча.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 20:29, Ашберн
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Общество
Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Группа альпинистов пропала в Гималаях
Обновлено в 11:20
Происшествия
Полицейские обезвредили бомбу под автомобилем в Северной Ирландии
В Северной Ирландии неизвестные прикрепили самодельное взрывное устройство к днищу патрульной машины.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россия могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sun.
Обновлено в 19:40
Кино
Минкульт прокомментировал удаление гей-сцен из фильма про Элтона Джона
В Министерстве культуры прокомментировали информацию об удалении гомосексуальных сцен из фильма "Рокетмен", который рассказывает о жизни британского музыканта Элтона Джона.
Обновлено вчера в 10:54
Футбол
Месси: чемпионат мира в России был нетипичным во многих аспектах
Чемпионат мира в России был нетипичным во многих аспектах, но предпочитаю не говорить об этом.
Обновлено в 02:56
Футбол
«Севастополь» стал чемпионом Крыма
В матче заключительного, 28-го тура чемпионата Крыма «Севастополь» сыграл вничью с «Крымтеплицей» из Молодёжного со счётом 1:1 и стал недосягаем для преследователей.
Обновлено в 14:20
Здоровье
Медики назвали три основные причины развития рака легких
Британские медики перечислили три основные причины, вызывающие развитие рака легких.
Обновлено в 11:56
Политика
В Германии допустили, что поломка самолетов Меркель была саботажем
1 апреля с правительственным самолетом Германии произошел очередной инцидент, на этот раз он коснулся министра иностраных дел Хайко Мааса.
Обновлено в 15:18
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Культура
Эдвард Радзинский презентовал книгу об истоках русского феминизма
Писать "Бабье царство", по авторскому признанию, было интересно: ведь каждая из героинь заслуживает отдельной "эпопеи".
Обновлено в 11:39
Политика
Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
Обновлено в 13:58
Футбол
Почеттино после поражения в ЛЧ: «Ливерпуль» провел потрясающий сезон
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино после поражения от "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов поздравил соперника с победой и заявил, что мерсисайдцы провели потрясающий сезон.
Обновлено в 18:48
Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
ВЦИОМ: рейтинг Путина снизился еще на 1,2%
Уровень доверия Путину снизился на 1,2% за неделю с 19 мая, когда был зафиксирован прошлый антирекорд и рейтинг политика составил 31,7%.
Обновлено вчера в 07:05
Армия и оружие
Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии
С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Общество
Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы
Июнь готовит Весам много приятных сюрпризов. Чтобы не портить настроение в поездке, Весам следует внимательно отнестись к выбору окружения.
Обновлено 30 мая в 21:00
Общество
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено в 00:00
Политика
Трамп назвал Меган Маркл «злобной»
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану
Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Появилось видео наезда автомобиля на толпу людей в Петербурге
В Сети появилось видео наезда автомобиля на толпу пешеходов в Петроградском районе Санкт-Петербурга, передает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 16:20
Политика
Владимир Путин подписал указ о переименовании аэропорта Уфы
Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам новых имен.
Обновлено вчера в 06:50