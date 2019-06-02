Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧRT на русском 16:23

Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица. Эпизод произошёл на 18-й минуте матча.

Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ

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