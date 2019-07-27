Происшествия
Более тысячи человек задержали на акции оппозиции в МосквеИнтерфакс 14:37
Свыше 1 тысячи человек были задержаны в ходе акции в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
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На несанкционированной акции в Москве задержали фотографа «Комсомолки» Виктора Гусейнова
Комсомольская правда13:11
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Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.
Обновлено в 09:57
Музыка
Жасмин в черном платье от Dolce & Gabbana посетила «Жару»
Заслуженная артистка России появилась на ковровой дорожке в пышном черном платье с рюшами и ниспадающими плечиками от Dolce & Gabbana.
Обновлено в 08:29
Происшествия
ОМОН начал задерживать протестующих на Трубной площади
Протестующих задерживают сотрудники полиции и бойцы ОМОН. На данный момент задержаны до 10 человек, указывает агентство.
Обновлено в 13:41
Политика
США пригрозили Франции налогом на вино
Позднее Reuters со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Трампом предложил обсудить вопрос «цифрового налога» на саммите G7 во Франции.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет
«В 13:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении легкомоторного самолета по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Подмоклово, река Ока»,— говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 07:29
Футбол
«Фратрия» назвала поражение «Спартака» от «Тамбова» позором
Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» в своём «твиттере» прокомментировало поражение красно-белых в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
Обновлено в 14:08
Наука
Найдена еще одна причина старения клеток
Обычно человеческие эпителиальные клетки начинают стареть, как только прекращается деление клетки – этот процесс известен как репликативное старение.
Обновлено вчера в 04:47
Происшествия
В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.
Обновлено в 10:54
Технологии
Дисплей смешанной реальности от Adobe объединяет физические и цифровые объекты
Обновлено в 12:16
Происшествия
В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе
В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны.
Обновлено в 00:21
Космос
Прототип космического корабля будущего от SpaceX совершил первый полет
Обновлено вчера в 07:28
Технологии
Не бутилированная вода, но тоже неплохо. Себестоимость используемого Volvo лидара — 22 доллара
С учетом стоимости остальных компонентов, сборки и тестирования, лидар обходится в 22,61 доллара.
Обновлено в 07:49
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Полиция вытеснила участников митинга в Москве с Трубной площади
Силовики начали хватать предполагаемых участников несанкционированного митинга еще до его начала.
Обновлено в 14:31
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено вчера в 04:23
Футбол
«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено в 13:57
Футбол
Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»
Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
Обновлено в 12:55
Политика
В Кремле подтвердили подготовку визита Путина во Францию в августе
В Кремле подтвердили подготовку визита президента РФ Владимира Путина во второй половине августа во Францию.
Обновлено в 14:13
Происшествия
В загородном доме футболиста «Арсенала» обнаружили труп
В загородном доме полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эльнени обнаружен труп, сообщает 24.ae.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля «Жара»
Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие
WSJ: Северная Корея произвела 12 единиц ядерного оружия
По оценкам аналитиков, КНДР произвела 12 единиц ядерного оружия с первой встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая была посвящена демилитаризации.
Обновлено в 06:04
Политика
Рябков рассказал, что может повысить шансы на спасение СВПД
"Если это произойдет реально, то шансы на выживание СВПД существенно повысятся.
Обновлено в 13:07
Культура
«Союзмультфильм» выпустит «Чебурашку», «Гену» и «Попугая Кешу» в 3D
"Союзмультфильм" планирует "освежить" свои наиболее прославленные анимационные бренды, создав 3D-версии мультфильмов из "золотой коллекции" студии.
Обновлено в 07:55
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:16
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Футбол
«Динамо» интересуется форвардом дортмундской «Боруссии»
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
Украинские пограничники жалуются на зеленые лучи со стороны России
Украинские пограничники пожаловались в СБУ и военную прокуратуру на то, что их катера якобы освещают зеленым лучом со стороны, где находятся российские катера.
Обновлено вчера в 03:39
Авто
«Русский Гелик» за 1,2 млн рублей: уже выпущено семь автомобилей
Надежды оказались тщетными: как рассказали «РГ» представители предприятия, новинка действительно продается за 1,2 млн рублей.
Обновлено в 12:36