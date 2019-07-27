Свыше 1 тысячи человек были задержаны в ходе акции в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Более тысячи человек задержали на акции оппозиции в Москве

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