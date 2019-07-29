Происшествия
Более тысячи человек эвакуировали в Иркутской областиГазета.Ru 00:06
В Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках были эвакуированы более тысячи человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
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Из-за паводка эвакуированы более тысячи человек из шести районов Иркутской области
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Более 350 домов и 2 тыс. человек пострадали от нового паводка в Иркутской области - МЧС
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Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
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