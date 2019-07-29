В Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках были эвакуированы более тысячи человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Более тысячи человек эвакуировали в Иркутской области

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