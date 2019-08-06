Политика
Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протестаМосковский Комсомолец вчера в 17:25
Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице. 2% лично присутствовали на митингах.
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с чего всё началось
О поддержке акций сообщили более 30% жителей столицы. Треть опрошенных заявили, что считают виновными в большом количестве задержаний на акции 27 июля участников и организаторов протеста, 17% — сотрудников полиции и Росгвардии, 6,3% — провокаторов, 16,3% — мэрию Москвы и лично мэра.РБКвчера в 16:00
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