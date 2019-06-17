Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданствоРИА Новости 02:46
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
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с чего всё началось
Первые заявления на получение российского гражданства поступили в миграционные подразделения МВД от бывших жителей Крыма и Севастополя. Об этом сообщили в пресс-центре министерства, отвечая на запрос ТАСС.ТАССвчера в 20:03
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Религия
На въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов»
Обновлено в 00:11
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28
Наука
Западные ученые рассказали о «жуткой птице», появившейся в небе перед Чернобыльской катастрофой
Обновлено вчера в 12:42
Футбол
Подольски перенес операцию из-за осложнений после гриппа
Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Германии Лукас Подольски, ныне выступающий за японский «Виссел Кобе», перенес операцию на ухе из-за осложнений после гриппа.
Обновлено в 02:39
Общество
На Урале хакеры снова пытались взломать telegram-каналы журналистов
Ранее неизвестные с испанского адреса пытались взломать аккаунты журналиста Андрея Варкентина, главного редактора АН «Между строк» Натальи Вахониной и шеф-редактора портала Znak Дмитрия Колезева.
Обновлено в 01:40
Экономика
Власти обсудят новый критерий для изъятия земель у фермеров
С инициативой усилить контроль государства за состоянием земель сельхозназначения и плодородием почв выступила «Опора России».
Обновлено в 00:00
Интернет
Mail.ru Group запустила голосового помощника «Маруся»
Mail.ru Group (MRG) запустила собственного голосового помощника "Маруся", инвестиции в разработку которого составили 2 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:31
Политика
Глава Дагестана госпитализирован в Москве
В Москву на лечение отправлен глава Дагестана Владимир Васильев, сообщает 16 июня пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Обновлено вчера в 19:07
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Общество
Росгидромет назвал самые солнечные города России
Обновлено вчера в 23:36
Авто
Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%
Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Финансы
Рубль демонстрирует умеренное укрепление
После ожидаемого решения Банка России о снижении ключевой ставки до 7,5% российский рубль продемонстрировал умеренное укрепление на Московской бирже, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по науке департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Александр Егоров.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье
В результате погибли два человека, еще 10 пострадали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата
"Юрий Хованский стал моим помощником на общественных началах.
Обновлено в 01:46
Политика
План Трампа по ближневосточному урегулированию будет оглашен в ноябре
Спецпосланник Белого дома на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт сообщил в воскресенье на конференции в Нью-Йорке, что администрация президента США собирается отложить обнародование политической части «сделки века» по урегулированию обстановки в регионе до ноября, передает Axios.
Обновлено в 01:44
Общество
На Украине из-за непогоды обесточены более 100 населённых пунктов
«В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 107 населённых пунктов в трёх областях, а именно: Львовская — 67, Закарпатская — 38 и Луганская — два населённых пункта», — сказано в сообщении.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Авто
Введение новых правил автотюнинга отложено на год
Вместо 1 июля 2019 года новые правила процедуры по внесению конструктивных изменений в автомобили вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Обновлено в 03:12
Общество
Марк Варшавер опроверг слухи о своей госпитализации
Директор Московского театра "Ленком" Марк Варшавер проходил медицинское обследование в Боткинской больнице, сообщил в понедельник ТАСС заместитель директора "Ленкома" Сергей Вольтер.
Обновлено в 03:16
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
Самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований в 2018 году были зафиксированы в Курской области (3331,1 на 100 тыс. населения) и Мордовии (3292,1 на 100 тыс.), сообщает RT со ссылкой на Минздрав России.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
На форуме "Армия-2018" Минобороны и корпорация подписали контракт на поставку до 2023 года шести таких истребителей в одноместной и двухместной (учебно-боевой) модификациях "С" и "УБ".
Обновлено в 01:05
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Космос
Астронавт NASA Кристина Кох показала снимки Южного сияния из космоса
Астронавт NASA Кристина Кох запечатлела Аврору Аустралис или Южное сияние с борта МКС, после чего поделилась захватывающими снимками в Сети.
Обновлено в 01:49
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
17-летний спортсмен-биатлонист погиб в Крыму
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ
Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Пожар в одном из жилых домов на севере Москвы унес жизни двоих человек.
Обновлено вчера в 21:04