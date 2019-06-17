Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданствоРИА Новости 02:46

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
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с чего всё началось

Группа бывших крымчан подала заявления на получение паспортов РФ по упрощенной схеме

Первые заявления на получение российского гражданства поступили в миграционные подразделения МВД от бывших жителей Крыма и Севастополя. Об этом сообщили в пресс-центре министерства, отвечая на запрос ТАСС.
ТАССвчера в 20:03

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Более сотни эмигрантов из Крыма попросили российское гражданство

Газета.Ru04:25

МВД России стало получать первые заявления на получение гражданства от бывших жителей Крыма и Севастополя

Эхо Москвывчера в 23:30

Бывшие жители Крыма подали первые заявления на получения паспортов России

РБК02:21

Более ста бывших крымчан подали заявления на российское гражданство

RT на русском02:09

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

РИА Новости02:46

Группа бывших крымчан подала заявления на гражданство РФ по упрощённой схеме

Life.ruвчера в 21:29

Группа бывших крымчан подала заявления на получение паспортов РФ по упрощенной схеме

ТАССвчера в 20:03
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 04:49, Вашингтон
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Новые правила тюнинга автомобилей заработают на год позже

Новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля заработают 1 июля 2020 года.
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IKEA ответила на дизайн нового Mac Pro выпуском терки для яблок

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До конца текущего года в России будет сформирован облик перспективного дальнего перехватчика, сообщает 17 июня «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы «МиГ» Ильи Тарасенко.
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В Екатеринбурге трехлетняя девочка разбилась в аквапарке «Лимпопо»

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Общество

На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»

В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
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Молокозаводы из России подадут коллективный иск к китайской фирме

«С ввозом молочной продукции есть проблема, дело в том, что в конце декабря прошлого года наши молокозаводы получили импортную лицензию, а 28 января одна китайская компания из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян зарегистрировала торговые марки этих российских молокозаводов на себя», — рассказал директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.
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Армия и оружие

Россия в 2018 году продала боевой авиации на более чем $6 млрд

Российская госкомпания «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) поставил на экспорт в 2018 году боевой авиации на более чем $6 млрд, сообщает 17 июня пресс-служба компании.
Обновлено в 03:51
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В Аргентине и Уругвае почти полностью восстановили электроснабжение

Обновлено вчера в 20:36
Общество

Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра»

Отечественные знаменитости не упустили возможность покрасоваться на красной дорожке и с удовольствием показали свои лучшие наряды.
Обновлено в 02:45
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Пугачева купила место на кладбище

Участок на кладбище есть и у певца Шуры. Он рассказал, что место под могилу и белый гроб ему подарил друг на день рождения.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации

Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51
Общество

Росконтроль назвал лучшие свиные стейки

Обновлено в 03:07
Общество

Новая маркировка продуктов появится в России

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

Люди погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

На западе Азербайджана на рынке села Беюк Кесик произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".
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Политика

Бабича назначили заместителем министра экономического развития

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ.
Обновлено в 04:26
Футбол

СМИ: Виллаш-Боаш хочет пригласить Рондона в «Лион»

41-летний португальский специалист планирует пригласить Рондона в "Лион", так как хорошо знаком с футболистом по времени в "Зените" (2014-2016).
Обновлено в 04:38
Происшествия

Голунов рассказал о деталях своего задержания

Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может заменить Погба на Ракитича и Коутиньо

«Манчестер Юнайтед» рассматривает полузащитников «Барселоны» Ивана Ракитича и Филиппе Коутиньо в качестве возможного усиления команды в летнее межсезонье.
Обновлено в 04:02
Футбол

Сборная Уругвая разгромила Эквадор в стартовом матче Кубка Америки

Обновлено в 01:33
Политика

Джон Болтон обвинил Мадуро в покупке влияния России

В последний раз сообщения о подписании между Россией и Венесуэлой контрактов появлялись в конце прошлого года, когда Мадуро приезжал в Россию.
Обновлено вчера в 14:45
Наука

Переливание крови продлевает жизнь

Стоит также отметить, что после процедуры переливания крови у подопытных улучшался сон и повышалась дневная активность, мех грызунов становился более гладким, а память улучшалась.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия

Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие

ВМС Южной Кореи усилят охрану морских границ из-за КНДР

ВМС Южной Кореи усилят охрану морских границ после инцидента с рыбаками из Северной Кореи.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ

Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Общество

На Украине больше 100 населенных пунктов остались без электричества

На Украине 107 населенных пунктов оказались лишены электричества из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено в 02:24
Политика

Главу Дагестана госпитализировали в Москве

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в одну из столичных клиник с воспалением лёгких, заявили в правительстве республики.
Обновлено вчера в 20:12
Авто

В Сети появились первые рендеры возрожденных автомобилей марки Horch

Как может выглядеть роскошная версия седана Audi A8 под новым брендом, продемонстрировал Instagram-канал AllCarNews.
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Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Общество

В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»

"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

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