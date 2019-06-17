Более ста бывших крымчан попросили российское гражданствоРИА Новости 02:46

Первые заявления на получение российского гражданства поступили в миграционные подразделения МВД от бывших жителей Крыма и Севастополя. Об этом сообщили в пресс-центре министерства, отвечая на запрос ТАСС.

с чего всё началось

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.

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