Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданствоРИА Новости 02:46
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
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с чего всё началось
Первые заявления на получение российского гражданства поступили в миграционные подразделения МВД от бывших жителей Крыма и Севастополя. Об этом сообщили в пресс-центре министерства, отвечая на запрос ТАСС.ТАССвчера в 20:03
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Обновлено в 05:33
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Обновлено в 07:03
Общество
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