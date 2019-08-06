Армия и оружие
Более половины россиян опасаются ядерной войныЕжедневные Новости Владивостока 10:49
Чуть более половины граждан России опасаются наступления ядерной войны, выяснил ВЦИОМ. 33% опрошенных испытывают по этому поводу беспокойство, 14% – сильную тревогу, а 5% – постоянный страх, сообщает ЕНВ.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
Наибольшую угрозу, связанную с применением атомного оружия, согласно опросу, для нашей страны представляют США (60%). Еще 13% россиян называют Китай, а 11% полагают, что ни одна из стран или организаций не представляет подобной опасности.ВЦИОМ06:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:13, Вашингтон
Политика
Посол США в России подал в отставку
Американский посол в России Джон Хантсман во вторник, 6 августа, подал заявление об отставке.
Обновлено в 11:39
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Глюкоза ответила на слухи о разводе
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале опубликовала видеоролик, в котором певица Глюкоза с юмором прокомментировала слухи о разводе.
Обновлено в 10:51
Технологии
«ВКонтакте» тестирует скрытие счетчика лайков
Как отмечается, под постами теперь нет счетчика лайков.
Обновлено в 11:25
Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» композитор Сергей Березин
Обновлено вчера в 14:09
Недвижимость
Банк «Зенит» начал выдавать субсидированную ипотеку для военнослужащих
Банк "Зенит" запустил ипотечную программу с госсубсидией для военнослужащих, в рамках которой семьи военнослужащих, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился или родится второй или последующий ребенок, могут получить кредит на покупку новостройки или готовой квартиры у юридического лица по фиксированной ставке на весь срок кредита — 6% годовых.
Обновлено в 11:15
Наука
В Канаде нашли окаменелости хищников кембрийского периода
Особь была дальним родственником аномалокариса. Это высший хищник, который жил в море, отмечает N+1.
Обновлено 03 августа в 10:44
Политика
МИД вручил послу Японии ноту протеста из-за нарушений на Южных Курилах
Министерство иностранных дел России вручило послу Японии Тоёхисе Кодзуки ноту с выражением решительного протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 11:57
Политика
Совет по правам человека направит обращения в СК, прокуратуру, МВД из-за действий силовиков на акциях протеста
Обновлено в 04:00
Общество
Жена Никиты Белых подала на развод
Как рассказала Екатерина в комментарии радиостанции Business FM, она не хочет, чтобы ее правозащитная деятельность как-то сказалась на судьбе Никиты Белых в заключении.
Обновлено в 12:03
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день
В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Против взявших ребенка на митинг родителей возбудили дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям в отношении родителей, взявших годовалого ребенка на несогласованную акцию протеста 27 июля, передает «Медиазона» со ссылкой на мать мальчика Ольгу Проказову.
Обновлено в 12:00
Экономика
В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России
В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
Обновлено в 07:07
Музыка
Григорий Лепс присоединится к байк-шоу «Ночных Волков»
Певец побывал на репетиции юбилейного байк-шоу «Тень Вавилона». Хирург рассказал, что Лепс подписал афиши шоу для гостей.
Обновлено в 08:29
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
ОИК повторно отказал Митрохину в регистрации на выборы в Мосгордуму
Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
Баранец прокомментировал реакцию Европы на слова Путина про ДРСМД
«Европа прекрасно понимает, что, если Америка нашпигует её ракетами средней и меньшей дальности, естественно, на российских картах боевого применения вооружённых сил все эти позиции покроются красными кружочками», – пояснил Виктор Баранец.
Обновлено в 09:01
Экономика
Медведев распорядился потратить 5 млрд на закупку школьных автобусов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда по 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов и автомобилей скорой помощи у отечественных производителей.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Происшествия
Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири
В Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов, которыми пытались «прикрыть» незаконные вырубки.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Скелет человека нашли в канализации детского сада в Москве
В канализационном коллекторе в детском саду на востоке Москвы нашли человеческий скелет.
Обновлено в 10:56
Наука
Обнаружен еще один способ превратить соленую воду в пресную
Специалисты Принстонского университета разработали способ опреснения соленой воды. Ученые усовершенствовали метод мембранной перегонки.
Обновлено в 05:29
Спорт
Фролова и Ганенко стартовали с победы на ЧЕ по пляжному волейболу
Россиянки Анастасия Фролова и Александра Ганенко выиграли первый матч группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.
Обновлено в 06:54
Здоровье
Старение остановит 8 кружек чая в день
Обновлено вчера в 05:01
Футбол
«Витесс» Слуцкого хочет купить защитника тульского «Арсенала»
"Витесс" может приобрести защитника тульского "Арсенала" Максима Володько, информирует Vitesse Inside.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Влад Соколовский воссоединились в годовщину расставания
Рита Дакота посредством поста в Instagram продемонстрировала, как встретила годовщину расставания со своим экс-возлюбленным Владом Соколовским.
Обновлено в 02:52
Общество
Кузнецова назвала недопустимым участие детей в акциях протеста
Ранее Перовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком.
Обновлено в 11:53