Армия и оружие

Более половины жителей России боятся ядерной войныREGNUM 03:21

Более половины жителей России (52%) боятся наступления ядерной войны. 46% не беспокоятся по этому поводу. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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с чего всё началось

Ядерная война: реальная угроза или миф?

Наибольшую угрозу, связанную с применением атомного оружия, согласно опросу, для нашей страны представляют США (60%). Еще 13% россиян называют Китай, а 11% полагают, что ни одна из стран или организаций не представляет подобной опасности.
ВЦИОМ06:46

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Россияне признались, что боятся ядерной войны

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Каждый пятый россиянин не смог вспомнить про бомбардировку Хиросимы

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Коммерсантъ05:03
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Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в разбое сотрудника ФСБ

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Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме

Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
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Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк до 30 сентября снизил ставки для потребительских кредитов, сообщили в пресс-службе организации.
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СК подтвердил гибель одного человека в результате взрывов в Ачинске

В результате взрывов боеприпасов в городе Ачинске Красноярского края погиб один человек, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири

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Политика

Германия ответила на обвинения во вмешательстве в дела России

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Армия и оружие

В Донбассе за день погибли четверо украинских военных

Обновлено в 08:28
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Жена Никиты Белых сообщила о разводе с ним

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Политика

В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива

Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
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Политика

Коломойский назвал ключевых кандидатов на пост украинского премьера

Как ранее писала газета «Коммерсант», администрация украинского президента рассматривает, помимо названных олигархом, еще четыре кандидатуры — представителя Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована, секретаря Совбеза Александра Данилюка, главу наблюдательного совета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 07:13
Экономика

Акции «Уралкалия» подорожали на бирже почти на 20%

Акции «Уралкалия» с начала торгов во вторник, 6 августа, на Московской бирже выросли на 17% к цене открытия, следует из данных торговой площадки.
Обновлено в 04:42
Космос

Curiosity нашел следы разлива рек и озер на Марсе

Американский аппарат Curiosity обнаружил в мае 2019 года на Марсе огромные залежи глины.
Обновлено в 07:55
Футбол

Болельщики признали Джикия лучшим игроком «Спартака» в июле

Футболист «Спартака» Георгий Джикия признан лучим игроком команды в июле по версии болельщиков.
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Общество

Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских прав

Обновлено в 07:34
Происшествия

На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка

Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Второй футбольный болельщик задержан после драки с ОМОН в Петербурге

Полицейские задержали еще одного подозреваемого в нанесении тяжелых травм сотруднику ОМОН, с которыми в субботу произошла стычка у футбольных фанатов на матче "Зенит" - "Краснодар" в Санкт-Петербурге, он также стал фигурантом уголовного дела.
Обновлено в 03:53
Политика

Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии

МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Происшествия

В Перми после урагана остаются поваленные деревья

В Перми 6 августа бушует ураган. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Обновлено в 08:22
Политика

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Гаджеты

LG готовит к релизу смартфон с двумя экранами

До настоящего момента LG не выпускала и не анонсировала какие-либо складные телефоны, такие как Samsung Galaxy Fold или Huawei Mate X. Как пишет Mashable, в новом устройстве может быть задействован чехол-обложка, представленный LG в начале текущего года для аппарата V50 ThinQ 5G.
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Наука

Маленькие дети выучили новые слова по-взрослому

Американские ученые выяснили, что дети в возрасте от четырех до пяти лет учат новые слова, ориентируясь на то, насколько объект типичен для категории, в которую он входит, а также на то, как часто он встречается.
Обновлено в 05:31
Общество

Австрийские власти реконструируют дом Гитлера

Власти страны выплатили компенсацию экс-владелице дома, где родился Гитлер, в размере 810 миллионов евро (около 58 миллионов рублей).
Обновлено в 04:50
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Ксения Собчак опровергла слухи о разводе Глюкозы с мужем

Ксения Собчак развенчала появившиеся в СМИ слухи о желании Глюкозы развестись со своим супругом Александром Чистяковым.
Обновлено в 08:24
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Владимиру Путину подарили джерси «Красная машина»

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину подарили хоккейную форму «Красная машина» в учебном центре «Сириус», информирует «РЕН ТВ».
Обновлено в 08:17
Происшествия

В Красноярском крае пропал частный самолет

Частный самолет не вышел на связь в Таймырском муниципальном районе Красноярского края, сообщили во вторник ТАСС в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Суд вынес решение по неповиновению Михаила Музравева сотрудникам ФСБ

Дзержинский районный суд вынес вердикт по делу сына экс-помощника Бастыркина, генерала из Волгограда Музраева.
Обновлено в 08:07
Финансы

США обвинили КНР в манипулировании валютой

5 августа курс валют Китая и США преодолел психологически важную отметку в 7 юаней за 1 доллар.
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Общество

Госслужащим попросили увеличить размер командировочных

Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
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Музыка

Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено вчера в 15:17
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