Армия и оружие
Более половины жителей России боятся ядерной войныREGNUM 03:21
Более половины жителей России (52%) боятся наступления ядерной войны. 46% не беспокоятся по этому поводу. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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с чего всё началось
Наибольшую угрозу, связанную с применением атомного оружия, согласно опросу, для нашей страны представляют США (60%). Еще 13% россиян называют Китай, а 11% полагают, что ни одна из стран или организаций не представляет подобной опасности.ВЦИОМ06:46
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Авто
«АвтоВАЗ» разработал конкурента Renault Duster
Обновлено в 07:00
Происшествия
Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в разбое сотрудника ФСБ
Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника Управления «К» ФСБ России Александра Карелина, являющегося фигурантом дела о разбойном нападении, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 08:15
Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам
Сбербанк до 30 сентября снизил ставки для потребительских кредитов, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 03:38
Происшествия
СК подтвердил гибель одного человека в результате взрывов в Ачинске
В результате взрывов боеприпасов в городе Ачинске Красноярского края погиб один человек, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 08:40
Политика
Германия ответила на обвинения во вмешательстве в дела России
4 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1» обвинила дипломатических сотрудников и СМИ Германии и США во вмешательстве во внутренние дела России.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
В Донбассе за день погибли четверо украинских военных
Обновлено в 08:28
Общество
Жена Никиты Белых сообщила о разводе с ним
Обновлено в 08:58
Политика
В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива
Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:29
Политика
Коломойский назвал ключевых кандидатов на пост украинского премьера
Как ранее писала газета «Коммерсант», администрация украинского президента рассматривает, помимо названных олигархом, еще четыре кандидатуры — представителя Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована, секретаря Совбеза Александра Данилюка, главу наблюдательного совета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 07:13
Экономика
Акции «Уралкалия» подорожали на бирже почти на 20%
Акции «Уралкалия» с начала торгов во вторник, 6 августа, на Московской бирже выросли на 17% к цене открытия, следует из данных торговой площадки.
Обновлено в 04:42
Космос
Curiosity нашел следы разлива рек и озер на Марсе
Американский аппарат Curiosity обнаружил в мае 2019 года на Марсе огромные залежи глины.
Обновлено в 07:55
Футбол
Болельщики признали Джикия лучшим игроком «Спартака» в июле
Футболист «Спартака» Георгий Джикия признан лучим игроком команды в июле по версии болельщиков.
Обновлено в 08:45
Происшествия
На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка
Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Второй футбольный болельщик задержан после драки с ОМОН в Петербурге
Полицейские задержали еще одного подозреваемого в нанесении тяжелых травм сотруднику ОМОН, с которыми в субботу произошла стычка у футбольных фанатов на матче "Зенит" - "Краснодар" в Санкт-Петербурге, он также стал фигурантом уголовного дела.
Обновлено в 03:53
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Перми после урагана остаются поваленные деревья
В Перми 6 августа бушует ураган. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Обновлено в 08:22
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Гаджеты
LG готовит к релизу смартфон с двумя экранами
До настоящего момента LG не выпускала и не анонсировала какие-либо складные телефоны, такие как Samsung Galaxy Fold или Huawei Mate X. Как пишет Mashable, в новом устройстве может быть задействован чехол-обложка, представленный LG в начале текущего года для аппарата V50 ThinQ 5G.
Обновлено в 05:41
Наука
Маленькие дети выучили новые слова по-взрослому
Американские ученые выяснили, что дети в возрасте от четырех до пяти лет учат новые слова, ориентируясь на то, насколько объект типичен для категории, в которую он входит, а также на то, как часто он встречается.
Обновлено в 05:31
Общество
Австрийские власти реконструируют дом Гитлера
Власти страны выплатили компенсацию экс-владелице дома, где родился Гитлер, в размере 810 миллионов евро (около 58 миллионов рублей).
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла слухи о разводе Глюкозы с мужем
Ксения Собчак развенчала появившиеся в СМИ слухи о желании Глюкозы развестись со своим супругом Александром Чистяковым.
Обновлено в 08:24
Хоккей
Владимиру Путину подарили джерси «Красная машина»
Президенту Российской Федерации Владимиру Путину подарили хоккейную форму «Красная машина» в учебном центре «Сириус», информирует «РЕН ТВ».
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Красноярском крае пропал частный самолет
Частный самолет не вышел на связь в Таймырском муниципальном районе Красноярского края, сообщили во вторник ТАСС в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Суд вынес решение по неповиновению Михаила Музравева сотрудникам ФСБ
Дзержинский районный суд вынес вердикт по делу сына экс-помощника Бастыркина, генерала из Волгограда Музраева.
Обновлено в 08:07
Финансы
США обвинили КНР в манипулировании валютой
5 августа курс валют Китая и США преодолел психологически важную отметку в 7 юаней за 1 доллар.
Обновлено вчера в 20:21
Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17