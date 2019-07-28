Происшествия
Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжимиГоворит Москва 08:43
«В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке. Накануне в столице прошла демонстрация в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
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Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено в 16:43
Автоспорт
Квят стал третьим в сумасшедшей гонке в Германии, Ферстаппен победил
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Экономика
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Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
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Политика
Путин на субмарине погружается на дно Финского залива
Российский президент Владимир Путин на спускаемом аппарате C-explorer 3.11 погружается на дно в районе острова Готланд.
Обновлено вчера в 07:48
Армия и оружие
В Донбассе украинские морпехи устроили бунт
В Донбассе украинские морпехи устроили бунт и потребовали улучшения материального обеспечения личного состава.
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
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Общество
Жена Стаса Михайлова устроила скандал из-за сравнения мужа с Лепсом
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Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Космос
Джессика Меир о том, каково стать первой шведкой в космосе: «Скоро подопытным кроликом буду я» (SVT, Швеция) (SVT)
Впервые женщина из Швеции окажется в космосе. SVT удалось связаться с ней: сейчас она проходит обучение в подмосковном Звездном городке.
Обновлено вчера в 17:39
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«Милан» уступил «Бенфике» в матче Международного кубка чемпионов
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Политика
Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым
Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено вчера в 19:51
Игры
Bully 2 может выйти осенью 2020 года
Сиквел Bully может выйти осенью 2020 года.
Обновлено в 16:55
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Политика
Медведев прибыл на парад кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополь
Глава правительства Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь для участия в мероприятиях в честь Дня ВМФ России.
Обновлено в 03:30
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Обновлено в 14:27
Политика
В Эстонии предложили вернуть копию памятника солдату СС
В эстонском городе Лихула предложили установить копию монумента солдату в форме СС, который ранее был установлен там и позднее демонтирован.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило о гибели военного при обстреле
Министерство обороны Армении сообщило о гибели военнослужащего при обстреле с азербайджанской стороны.
Обновлено в 16:11
Экономика
Рост ВВП США замедлился во II квартале
Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Обновлено 26 июля в 11:19
Космос
Китайские аппараты на Луне «проснулись» и приступили к работе
Запущенные Китаем посадочный модуль «Чанъэ-4» и луноход «Юйту-2» успешно вышли из спящего режима и приступили к восьмому месяцу работ на обратной стороне Луны.
Обновлено вчера в 04:38
Здоровье
Путин поручил Голиковой разобраться с зарплатами в здравоохранении
Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой поручил ей представить к началу августа предложения по развитию первичного звена здравоохранения.
Обновлено 25 июля в 18:45
Политика
СМИ сообщили о неполном тестировании систем Boeing 737 MAX в США
Система MCAS, отвечающая за улучшение характеристик маневренности на самолете Boeing 737 MAX, не проходила независимое тестирование в Соединенных Штатах.
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Футбол
11 звезд АПЛ сдали положительные допинг-пробы и не понесли наказания
В Великобритании 11 звездных игроков местной Премьер-лиги сдали положительные допинг-пробы и не понесли за это ответственности, рассказал источник таблоида Mirror.co.uk.
Обновлено в 05:52
Здоровье
В Индии родился ребенок-русалка
По словам врачей, роды проходили нормально, однако, когда ребенок появился на свет, медики были шокированы: малыш родился со сросшимися ногами и был очень слаб.
Обновлено в 11:41
Футбол
Немецкие СМИ назвали зарплату Шюррле в «Спартаке»
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