Политика

Более половины россиян выступили против закона о неуважении к властиНаша версия 04:49

64 процента россиян назвали попыткой не допустить критики в адрес властей вступившие в силу 29 марта два закона о фейковых новостях и о неуважении к власти в Российской Федерации.
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Сенатор Клишас заявил, что не впечатлен негативным мнением россиян о его законах

Znak.com06:20

Более половины россиян не поддерживают закон о неуважении к власти

Коммерсантъ00:38

Большинство россиян сочли, что власти боятся критики в интернете

Интерфакс02:34

Левада-центр: более половины россиян считают закон о фейк-ньюс цензурой

URA.Ru01:38

Клишас заявил, что данные об отрицательном отношении россиян к его законам не производят впечатления

Говорит Москва05:22

Более половины россиян выступили против закона о наказании за неуважение к власти

Эхо Москвы06:04

Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти

РБК00:00
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Авто

Дизельный Audi A8 получил рублевый ценник

Обновлено в 05:02
Кино

Умерла актриса из «бондианы» Надя Регин

Сербская актриса Надя Регин, игравшая в бондиане умерла, в возрасте 87 лет. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте киносаги.
Обновлено в 08:28
Автоспорт

Даниил Квят вспомнил свой подиумный финиш в Шанхае

Обновлено в 07:32
Происшествия

Мать Овечкина опровергла слухи о своей госпитализации

Обновлено в 05:40
Спорт

Российская фигуристка дисквалифицирована на год за допинг

Обновлено в 08:18
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
Политика

Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Политика

Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева

Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 06:42
Транспорт

Военная автоинспекция скоро начнет фиксировать нарушения ПДД

В настоящее время готовятся поправки к уставу военной автоинспекции (ВАИ), которая получит полномочия фиксировать нарушения правил дорожного движения «гражданскими» водителями.
Обновлено в 04:12
Культура

Директор РАМТ Софья Апфельбаум выйдет на работу

Обновлено в 07:17
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет вернулся в аэропорт Симферополя

Обновлено в 07:35
Политика

В ДТП под Киевом погиб известный бизнесмен, помогавший карателям

Обновлено в 04:13
Экономика

Правительство предоставит субсидии для перевозки излишков зерна

Средства, подчеркнул он, должны помочь регионам Сибири, расположенным далеко от рынков сбыта, вывести излишки зерна со своей территории и реализовать их.
Обновлено в 08:07
Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Политика

В Кремле оценили готовность Зеленского встретиться с Путиным

Ранее кандидат в президенты Украины Зеленский заявил, что если станет главой государства, то попытается договориться с Москвой о скорейшем прекращении огня в Донбассе.
Обновлено в 08:00
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Общество

В Краснодаре неизвестные выбросили под мост гору новой обуви

Обновлено в 07:27
Происшествия

Вынесен приговор уральскому маньяку Алексею Фалькину

Сегодня, 8 апреля, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил 36-летнего жителя Екатеринбурга Алексея Фалькина к 20 годам лишения свободы, а с учетом прошлого приговора – к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

В ЛНР рассказали о небоевых потерях ВСУ

Боевик 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й бригады ВСУ покончил жизнь самоубийством, заявил 8 апреля начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

На Украине пригрозили ракетами Севастопольской бухте

Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков 7 апреля похвастался в интервью украинскому блогеру Владимиру Бучко испытаниями нового ракетного комплекса «Нептун».
Обновлено вчера в 17:26
Политика

Германия убеждает ПАСЕ отменить санкции против России

Германия и раньше не скрывала своего отношения к санкциям против России, а накануне сессии это превратилось в настоящую целенаправленную кампанию.
Обновлено в 04:56
Происшествия

ФСБ предъявила Барсукову-Кумарину обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено вчера в 12:05
Политика

Опубликован третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон

Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес

Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене

В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Энергетика

Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторное топливо не обсуждалось с нефтяными компаниями.
Обновлено в 05:02
Здоровье

Российские регионы отказались закупать лекарства для больных ВИЧ

За год выросло число регионов, не участвовавших в закупках лекарств для лечения больных ВИЧ. Если в 2017 году их был 21, то в 2018 – уже 35.
Обновлено в 08:11
Гаджеты

В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки

Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено в 08:29
Здоровье

Собянин пообещал Москве высокий уровень инфекционной помощи

Москва получит одну из самых современных в мире систем инфекционной помощи.
Обновлено в 07:07
Экономика

Национальная медиа группа купила 50% Art Pictures Studio

Национальная медиа группа (НМГ) закрыла сделку по покупке 50% кинокомпании Art Pictures Studio у ее основателей Дмитрия Рудовского и Федора Бондарчука, сообщает пресс-служба НМГ.
Обновлено в 07:06
Политика

В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций

Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
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