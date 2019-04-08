Более половины россиян выступили против закона о неуважении к властиНаша версия 04:49

64 процента россиян назвали попыткой не допустить критики в адрес властей вступившие в силу 29 марта два закона о фейковых новостях и о неуважении к власти в Российской Федерации.

Более половины россиян выступили против закона о неуважении к власти

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