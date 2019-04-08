Политика
Более половины россиян выступили против закона о неуважении к властиНаша версия 04:49
64 процента россиян назвали попыткой не допустить критики в адрес властей вступившие в силу 29 марта два закона о фейковых новостях и о неуважении к власти в Российской Федерации.
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Авто
Дизельный Audi A8 получил рублевый ценник
Обновлено в 05:02
Кино
Умерла актриса из «бондианы» Надя Регин
Сербская актриса Надя Регин, игравшая в бондиане умерла, в возрасте 87 лет. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте киносаги.
Обновлено в 08:28
Автоспорт
Даниил Квят вспомнил свой подиумный финиш в Шанхае
Обновлено в 07:32
Происшествия
Мать Овечкина опровергла слухи о своей госпитализации
Обновлено в 05:40
Спорт
Российская фигуристка дисквалифицирована на год за допинг
Обновлено в 08:18
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Политика
Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева
Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 06:42
Транспорт
Военная автоинспекция скоро начнет фиксировать нарушения ПДД
В настоящее время готовятся поправки к уставу военной автоинспекции (ВАИ), которая получит полномочия фиксировать нарушения правил дорожного движения «гражданскими» водителями.
Обновлено в 04:12
Культура
Директор РАМТ Софья Апфельбаум выйдет на работу
Обновлено в 07:17
Экономика
Правительство предоставит субсидии для перевозки излишков зерна
Средства, подчеркнул он, должны помочь регионам Сибири, расположенным далеко от рынков сбыта, вывести излишки зерна со своей территории и реализовать их.
Обновлено в 08:07
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Политика
В Кремле оценили готовность Зеленского встретиться с Путиным
Ранее кандидат в президенты Украины Зеленский заявил, что если станет главой государства, то попытается договориться с Москвой о скорейшем прекращении огня в Донбассе.
Обновлено в 08:00
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Общество
В Краснодаре неизвестные выбросили под мост гору новой обуви
Обновлено в 07:27
Происшествия
Вынесен приговор уральскому маньяку Алексею Фалькину
Сегодня, 8 апреля, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил 36-летнего жителя Екатеринбурга Алексея Фалькина к 20 годам лишения свободы, а с учетом прошлого приговора – к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
В ЛНР рассказали о небоевых потерях ВСУ
Боевик 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й бригады ВСУ покончил жизнь самоубийством, заявил 8 апреля начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
На Украине пригрозили ракетами Севастопольской бухте
Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков 7 апреля похвастался в интервью украинскому блогеру Владимиру Бучко испытаниями нового ракетного комплекса «Нептун».
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Германия убеждает ПАСЕ отменить санкции против России
Германия и раньше не скрывала своего отношения к санкциям против России, а накануне сессии это превратилось в настоящую целенаправленную кампанию.
Обновлено в 04:56
Происшествия
ФСБ предъявила Барсукову-Кумарину обвинение в убийстве Старовойтовой
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Опубликован третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене
В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Энергетика
Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторное топливо не обсуждалось с нефтяными компаниями.
Обновлено в 05:02
Здоровье
Российские регионы отказались закупать лекарства для больных ВИЧ
За год выросло число регионов, не участвовавших в закупках лекарств для лечения больных ВИЧ. Если в 2017 году их был 21, то в 2018 – уже 35.
Обновлено в 08:11
Гаджеты
В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки
Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено в 08:29
Здоровье
Собянин пообещал Москве высокий уровень инфекционной помощи
Москва получит одну из самых современных в мире систем инфекционной помощи.
Обновлено в 07:07
Экономика
Национальная медиа группа купила 50% Art Pictures Studio
Национальная медиа группа (НМГ) закрыла сделку по покупке 50% кинокомпании Art Pictures Studio у ее основателей Дмитрия Рудовского и Федора Бондарчука, сообщает пресс-служба НМГ.
Обновлено в 07:06
Политика
В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39