Политика
Более половины россиян выступили против закона о неуважении к властиНаша версия 04:49
64 процента россиян назвали попыткой не допустить критики в адрес властей вступившие в силу 29 марта два закона о фейковых новостях и о неуважении к власти в Российской Федерации.
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Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт
Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Политика
Нил Ушаков отверг обвинения в мошенничестве
Ранее 8 апреля Министерство охраны окружающей среды и регионального развития Латвии обратилось в правоохранительные органы республики с просьбой оценить деятельность отстраненного от должности мэра Риги Нила Ушакова на предмет мошенничества и бездействия государственного должностного лица.
Обновлено в 03:58
Наука
На Байкале стартует крупнейший эксперимент по исследованию нейтрино
На Байкале стартует крупнейший эксперимент по исследованию нейтрино. На дно озера будет спущен нейтринный телескоп.
Обновлено вчера в 05:31
Авто
В России растет доля рынка отечественных автобрендов
По итогам же 1 квартала 2019 года продажи автомобилей отечественных марок составили 101 500 экземпляров.
Обновлено в 02:51
Политика
Путин заявил о необходимости обеспечивать свободу интернета
В заявлении, которое собравшимся озвучил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, указывается, что необходимо и «впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 03:18
Кино
Умерла выдающаяся голливудская актриса Роберта Хэйнс
Обновлено в 02:32
Происшествия
Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился на работу врачом после выхода из психбольницы, где находился после жестокого убийства одноклассника.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Здоровье
Больницы по всему миру атаковал устойчивый к лекарствам грибок-убийца
В больницах нескольких американских штатов распространился необычайно живучий и очень опасный грибок Candida auris: он атакует пациентов с ослабленной иммунной системой и может привести к летальному исходу.
Обновлено в 02:38
Экономика
Для автомобилистов в России могут ввести два новых налога
Введение двух дополнительных налогов может коснуться российских автомобилистов. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море
Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield — 2019 в Чёрном море.
Обновлено в 04:33
Хоккей
Евгений Дадонов: «Кучеров проводит выдающийся сезон»
Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов заявил, что его партнер по сборной России Никита Кучеров проводит блестящий сезон в НХЛ за «Тампу-Бэй Лайтнинг».
Обновлено в 05:03
Авто
Появились новые фотографии российского электрического «Мустанга» за 31 млн рублей
Российская компания Aviar Motors опубликовала новые фотографии электрического спорткара R67.
Обновлено в 05:12
Энергетика
Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторные топлива не обсуждалось с нефтяными компаниями.
Обновлено в 05:02
Футбол
Бывший гендиректор «Зенита» получил должность в РФС
Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в ближайшее время станет заместителем генерального директора РФС по развитию.
Обновлено в 04:33
Авто
Внедорожники ГАЗ, которые не поступили на конвейер
Эксперты рассказали о пяти внедорожниках ГАЗ, которые не поступили в серийное производство во время кризиса 90-х.
Обновлено вчера в 05:46
Происшествия
Адвокат намерен вытащить Алексея Прокопенко на свободу
Обновлено в 04:40
Политика
Умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев
Обновлено в 03:15
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Обновлено вчера в 20:51
Кино
Кассовые сборы фильма «Шазам» удивили аналитиков
Обновлено в 00:44
Общество
Житель Казани выиграл в лотерею 155 млн рублей
Обновлено в 04:48
Наука
Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички
Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
В Совфеде оценили заявление Ягланда о членстве РФ в СЕ
В Совете Федерации прокомментировали заявление генсека СЕ Турбьерна Ягланда о членстве России в совете.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты
Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Политика
В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций
Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны устали от антироссийских санкций.
Обновлено в 03:41