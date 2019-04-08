Политика
Более половины россиян выступили против закона о неуважении к властиЭхо Москвы 09:00
Противников закона о фейковых новостях меньше, люди верят, что власть старается оградить общество от ложной информации. Об этом «Эху Москвы» рассказал директор Левада-центра Лев Гудков.
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Кино
Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда
Обновлено в 08:39
Общество
Выигравший 155 млн рублей мужчина рассказал о своих планах
Обновлено в 07:22
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Суд оставил Рауфа Арашукова под арестом
Мосгорсуд признал обоснованным продление ареста сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову.
Обновлено в 09:30
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
Зеленский еще раз подчеркнул, что первый этап переговоров - это прекращение огня на востоке.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Футбол
В «Анжи» не ведут переговоров с «Газпромом»
Напомним, что футбольный клуб «Анжи» испытывает серьезные финансовые трудности.
Обновлено в 09:37
Общество
ВЦИОМ: 63% россиян собираются провести майские праздники дома
Социологи ВЦИОМ выяснили, что 63% граждан России намерены остаться на майские праздники дома.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Струя кипятка выбила окно и убила жительницу Петербурга
Обновлено в 03:19
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Ишаев возместил ущерб «Роснефти»
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев компенсировал нанесенный "Роснефти" финансовый ущерб.
Обновлено в 09:51
Политика
Лукашенко считает, что выборы на Украине выиграет Порошенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что действующий глава Украины Пётр Порошенко победит во втором туре президентских выборов в стране.
Обновлено в 09:09
Политика
Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу
Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.
Обновлено в 07:16
Музыка
Дженнифер Лопес в новом клипе устроила парад «голых» нарядов
В клипе Джей Ло устроила парад откровенных нарядов – то она предстаёт в ковбойских сапогах, шляпе и полупрозрачном костюме с экстремальным декольте, то в платье в глубокими разрезами, которое надела без нижнего белья, то в сексуальном боди.
Обновлено в 08:03
Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Компания GM Uzbekistan, в мае 2018 года прекратившая поставки автомобилей под маркой Ravon на российский рынок, возобновила экспорт в соседние страны.
Обновлено в 09:11
Культура
Серебренников выпущен из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:25
Происшествия
Площадь пожара на территории ЗМЗ составила 1200 кв.м
Обновлено в 09:58
Здоровье
Устойчивые к антибиотикам бактерии атаковали Ближний Восток
В Ближневосточном регионе активно распространяются штаммы бактерий, устойчивых к широкому спектру антибиотиков.
Обновлено вчера в 23:26
Культура
Съёмки нового сезона «Холостяка» отложили на неопределённый срок
Телеканал ТНТ отложил съёмки нового сезона "Холостяка" после нешуточных страстей между Егором Кридом и его избранницами, сообщает Super.ru.
Обновлено в 09:09
Общество
В России предложили ввести норму учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступили с предложением разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 02:59
Политика
Путин назвал приоритетом поставку С-400 в Турцию
Завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 является приоритетом для Москвы и Анкары, заявил президент России Владимир Путин на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.
Обновлено в 09:46
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Обновлено в 08:23
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Теща Певцова не попала на его концерт. Артист грозит судом
Певцов признался, что больше всего переживает из-за сорванного концерта в Находке, родном городе его жены и тещи.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
В Сети опубликовали видео «удара ВМФ РФ» по террористам в Сирии
Видео якобы удара ВМФ РФ крылатыми ракетами по позициям боевиков в районе населенного пункта Джиср-эш-Шугур на юго-западе сирийской провинции Идлиб появились в Сети 8 апреля.
Обновлено в 08:10
Политика
Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева
Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 06:42