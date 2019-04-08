Политика

Более половины россиян выступили против закона о неуважении к властиЭхо Москвы 09:00

Противников закона о фейковых новостях меньше, люди верят, что власть старается оградить общество от ложной информации. Об этом «Эху Москвы» рассказал директор Левада-центра Лев Гудков.
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Большинство россиян выразили свое неуважение к власти: кто кого боится

Московский Комсомолец09:22

Более половины россиян выступили против закона о неуважении к власти

Эхо Москвы09:00

Более половины россиян не поддерживают закон о неуважении к власти

Коммерсантъ00:38

Большинство россиян сочли, что власти боятся критики в интернете

Интерфакс02:34

Клишас заявил, что данные об отрицательном отношении россиян к его законам не производят впечатления

Говорит Москва05:22

Сенатор Клишас заявил, что не впечатлен негативным мнением россиян о его законах

Znak.com06:20

Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти

РБК00:00
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Кино

Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда

Обновлено в 08:39
Общество

Выигравший 155 млн рублей мужчина рассказал о своих планах

Обновлено в 07:22
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Суд оставил Рауфа Арашукова под арестом

Мосгорсуд признал обоснованным продление ареста сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову.
Обновлено в 09:30
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Зеленский еще раз подчеркнул, что первый этап переговоров - это прекращение огня на востоке.
Обновлено вчера в 13:35
Политика

Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Футбол

В «Анжи» не ведут переговоров с «Газпромом»

Напомним, что футбольный клуб «Анжи» испытывает серьезные финансовые трудности.
Обновлено в 09:37
Общество

ВЦИОМ: 63% россиян собираются провести майские праздники дома

Социологи ВЦИОМ выяснили, что 63% граждан России намерены остаться на майские праздники дома.
Обновлено в 08:43
Общество

В Архангельске задержали 10 участников бессрочной акции против свалки

Обновлено в 07:53
Происшествия

Струя кипятка выбила окно и убила жительницу Петербурга

Обновлено в 03:19
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Ишаев возместил ущерб «Роснефти»

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев компенсировал нанесенный "Роснефти" финансовый ущерб.
Обновлено в 09:51
Политика

Лукашенко считает, что выборы на Украине выиграет Порошенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что действующий глава Украины Пётр Порошенко победит во втором туре президентских выборов в стране.
Обновлено в 09:09
Политика

Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу

Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.
Обновлено в 07:16
Музыка

Дженнифер Лопес в новом клипе устроила парад «голых» нарядов

В клипе Джей Ло устроила парад откровенных нарядов – то она предстаёт в ковбойских сапогах, шляпе и полупрозрачном костюме с экстремальным декольте, то в платье в глубокими разрезами, которое надела без нижнего белья, то в сексуальном боди.
Обновлено в 08:03
Авто

Автомобили Ravon вернутся в Россию

Компания GM Uzbekistan, в мае 2018 года прекратившая поставки автомобилей под маркой Ravon на российский рынок, возобновила экспорт в соседние страны.
Обновлено в 09:11
Культура

Серебренников выпущен из-под домашнего ареста

Обновлено в 05:25
Происшествия

Площадь пожара на территории ЗМЗ составила 1200 кв.м

Обновлено в 09:58
Здоровье

Устойчивые к антибиотикам бактерии атаковали Ближний Восток

В Ближневосточном регионе активно распространяются штаммы бактерий, устойчивых к широкому спектру антибиотиков.
Обновлено вчера в 23:26
Культура

Съёмки нового сезона «Холостяка» отложили на неопределённый срок

Телеканал ТНТ отложил съёмки нового сезона "Холостяка" после нешуточных страстей между Егором Кридом и его избранницами, сообщает Super.ru.
Обновлено в 09:09
Общество

В России предложили ввести норму учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступили с предложением разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 02:59
Политика

Путин назвал приоритетом поставку С-400 в Турцию

Завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 является приоритетом для Москвы и Анкары, заявил президент России Владимир Путин на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.
Обновлено в 09:46
Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Обновлено в 08:23
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Теща Певцова не попала на его концерт. Артист грозит судом

Певцов признался, что больше всего переживает из-за сорванного концерта в Находке, родном городе его жены и тещи.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

В Сети опубликовали видео «удара ВМФ РФ» по террористам в Сирии

Видео якобы удара ВМФ РФ крылатыми ракетами по позициям боевиков в районе населенного пункта Джиср-эш-Шугур на юго-западе сирийской провинции Идлиб появились в Сети 8 апреля.
Обновлено в 08:10
Политика

Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева

Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 06:42
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