Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Более половины россиян выступают за отставку правительстваГазета.Ru02:55
Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства. Граждане сомневаются в способности властей решить проблемы роста цен и падения доходов. Депутаты считают, что основная претензия россиян к чиновникам правительства в их оторванности о реальности.
Газета.Ru02:55
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