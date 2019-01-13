Претензий к деятельности кабинета министров не имеют 7% граждан страны. За отставку действующего правительства высказываются в той или иной мере 53% респондентов, 40% придерживаются противоположного мнения, следует из результатов опроса "Левада-центра".

с чего всё началось

Происходит неуклонное ухудшение общественных настроений. Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы. Это отражает рост самостоятельности россиян: у них меньше надежды «на авось и на государство».

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