Экономика
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциямКоммерсантъ вчера в 18:02
По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".
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Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.Коммерсантъвчера в 18:02
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Экономика
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