Экономика
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциямКоммерсантъ вчера в 18:02
По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".
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Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.Коммерсантъвчера в 18:02
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Технологии
«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег
«Тинькофф» сообщил о запуске голосового помощника по имени Олег, который сможет общаться с клиентами и выполнять другие функции в экосистеме банка.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи
В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
Обновлено в 03:33
Экономика
В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Технологии
Пользователи 5G в России могут столкнуться с проблемами
Пользователи сотовой связи пятого поколения (5G) в России могут столкнуться с серьезными ограничениями.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.
Обновлено вчера в 13:43
Экономика
«Ъ» сообщил о возможном переносе сроков отказа от долевого участия
Переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия может быть перенесен с 1 июля на 1 октября, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участника совещания, прошедшего 11 июня у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка
Обновлено в 00:39
Политика
Президент одобрил систему индивидуального пенсионного капитала
Запуск ИПК получил одобрение президента с оговоркой, что подключение к системе должно быть добровольным.
Обновлено в 01:58
Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ
В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Совет США переименовал Киев в международной базе
«Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе», — говорится в сообщении посольства в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Неизвестный ранил ножом мужчину в ТЦ «Ереван Плаза» в Москве
Неизвестный в торговом центре "Ереван Плаза" на юге Москвы ранил мужчину и скрылся.
Обновлено в 01:29
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Обновлено в 00:14
Общество
ГИБДД вводит новый тест на опьянение
Обновлено в 03:32
Финансы
Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку
Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
Обновлено в 02:00
Общество
Российское экспедиционное судно «Змей Горыныч» прибыло в Хельсинки
Российское экспедиционное судно "Змей Горыныч", в выходные удивившее финских пограничников на российско-финской границе, прибыло в Хельсинки.
Обновлено вчера в 14:51
Общество
Названы любимые мультфильмы россиян
По данным агентства, 65% респондентов назвали мультфильм "Ну, погоди!" своим самым любимым.
Обновлено вчера в 20:27
Армия и оружие
Украинская армия подошла вплотную к Донецку
Обновлено вчера в 15:21
Гаджеты
Astra Linux поставят на смартфоны
Смартфон MIG C55AL получит диагональ экрана 5,5 дюйма, планшеты MIG T8AL и MIG T10AL — 8 и 10 дюймов соответственно.
Обновлено вчера в 18:02
Кино
Кинокритики разнесли фильм «Люди в черном: Интернэшнл»
В российских кинотеатрах 12 июня состоялась премьера фильма «Люди в черном: Интернэшнл» Феликса Гэри Грея.
Обновлено в 01:27
Экономика
Доллар в России может вырасти до 90 рублей и выше
Введение новых антироссийских санкций может привести к росту курса доллара. Не исключено, что он поднимется выше 90 рублей.
Обновлено в 02:05
Экономика
Банки придумали новую причину для блокировки счетов
Банки стали усиленно проверять вклады россиян и движение денежных средств по вкладам, пишет газета "Известия" со ссылкой на нескольких клиентов разных банков.
Обновлено в 03:58
Общество
Эротику в чернобыльской зоне отчуждения раскритиковали в сети
Instagram-модели опубликовали откровенные фото, сделанные в чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 13:07
Авто
Renault готовит новый субкомпактный кроссовер
Похоже, что Renault последует примеру американцев и выпустит второй субкомпактный кроссовер, который был замечен фотошпионами на тестах.
Обновлено вчера в 08:00
Общество
В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки
Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Кино
В Сети обнародованы кадры со съемок сериала «Ведьмак» для Netflix
Ранее актер Генри Кавилл продемонстрировал, как выглядят шрамы его персонажа в сериале.
Обновлено в 02:40
Единоборства
Усик ответил, почему отказался от боя с Поветкиным
Обновлено в 02:03
Технологии
Mail.ru Group и «Ростелеком» оцифруют школу
Совместное предприятие сфокусируется на разработке информационных продуктов для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники и коммуникационные сервисы для учителей, родителей и учеников, уточнили в Mail.ru Group.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Уралец пойдет под суд за подделку документа при приеме ребенка в школу
В мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга поступило дело местного жителя, которого обвиняют в подделке свидетельства о регистрации для зачисления ребенка в первый класс.
Обновлено в 03:00