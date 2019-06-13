Более половины россиян теперь покупают товары только по акциямКоммерсантъ вчера в 18:02

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.

с чего всё началось

По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

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