Экономика

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциямКоммерсантъ вчера в 18:02

По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".
Читать в источнике
с чего всё началось

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Коммерсантъвчера в 18:02

Подробнее о событии

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Ведомости03:39

Более половины россиян стали покупать товары только по скидкам

Телеканал 360°03:13

Более половины россиян начали закупаться только по акциям

Lenta.ruвчера в 20:44

Более 50% россиян приобретают товары только со скидками

News.ru03:27

Доля покупающих по скидкам россиян превысила 50%

Интерфакс00:05

Больше половины россиян покупают товары только по акциям

Дождь02:44

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

Коммерсантъвчера в 18:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 04:07, Ашберн
Технологии

«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег

«Тинькофф» сообщил о запуске голосового помощника по имени Олег, который сможет общаться с клиентами и выполнять другие функции в экосистеме банка.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи

В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
Обновлено в 03:33
Экономика

В России могут вырасти тарифы на сбор мусора

В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Технологии

Пользователи 5G в России могут столкнуться с проблемами

Пользователи сотовой связи пятого поколения (5G) в России могут столкнуться с серьезными ограничениями.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.
Обновлено вчера в 13:43
Экономика

«Ъ» сообщил о возможном переносе сроков отказа от долевого участия

Переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия может быть перенесен с 1 июля на 1 октября, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участника совещания, прошедшего 11 июня у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка

Обновлено в 00:39
Политика

Президент одобрил систему индивидуального пенсионного капитала

Запуск ИПК получил одобрение президента с оговоркой, что подключение к системе должно быть добровольным.
Обновлено в 01:58
Общество

Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн

Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ

В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Совет США переименовал Киев в международной базе

«Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе», — говорится в сообщении посольства в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

Неизвестный ранил ножом мужчину в ТЦ «Ереван Плаза» в Москве

Неизвестный в торговом центре "Ереван Плаза" на юге Москвы ранил мужчину и скрылся.
Обновлено в 01:29
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Хоккей

«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли

Обновлено в 00:14
Общество

ГИБДД вводит новый тест на опьянение

Обновлено в 03:32
Финансы

Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку

Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
Обновлено в 02:00
Общество

Российское экспедиционное судно «Змей Горыныч» прибыло в Хельсинки

Российское экспедиционное судно "Змей Горыныч", в выходные удивившее финских пограничников на российско-финской границе, прибыло в Хельсинки.
Обновлено вчера в 14:51
Общество

Названы любимые мультфильмы россиян

По данным агентства, 65% респондентов назвали мультфильм "Ну, погоди!" своим самым любимым.
Обновлено вчера в 20:27
Армия и оружие

Украинская армия подошла вплотную к Донецку

Обновлено вчера в 15:21
Гаджеты

Astra Linux поставят на смартфоны

Смартфон MIG C55AL получит диагональ экрана 5,5 дюйма, планшеты MIG T8AL и MIG T10AL — 8 и 10 дюймов соответственно.
Обновлено вчера в 18:02
Кино

Кинокритики разнесли фильм «Люди в черном: Интернэшнл»

В российских кинотеатрах 12 июня состоялась премьера фильма «Люди в черном: Интернэшнл» Феликса Гэри Грея.
Обновлено в 01:27
Экономика

Доллар в России может вырасти до 90 рублей и выше

Введение новых антироссийских санкций может привести к росту курса доллара. Не исключено, что он поднимется выше 90 рублей.
Обновлено в 02:05
Экономика

Банки придумали новую причину для блокировки счетов

Банки стали усиленно проверять вклады россиян и движение денежных средств по вкладам, пишет газета "Известия" со ссылкой на нескольких клиентов разных банков.
Обновлено в 03:58
Общество

Эротику в чернобыльской зоне отчуждения раскритиковали в сети

Instagram-модели опубликовали откровенные фото, сделанные в чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 13:07
Авто

Renault готовит новый субкомпактный кроссовер

Похоже, что Renault последует примеру американцев и выпустит второй субкомпактный кроссовер, который был замечен фотошпионами на тестах.
Обновлено вчера в 08:00
Общество

В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки

Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Кино

В Сети обнародованы кадры со съемок сериала «Ведьмак» для Netflix

Ранее актер Генри Кавилл продемонстрировал, как выглядят шрамы его персонажа в сериале.
Обновлено в 02:40
Единоборства

Усик ответил, почему отказался от боя с Поветкиным

Обновлено в 02:03
Технологии

Mail.ru Group и «Ростелеком» оцифруют школу

Совместное предприятие сфокусируется на разработке информационных продуктов для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники и коммуникационные сервисы для учителей, родителей и учеников, уточнили в Mail.ru Group.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

Уралец пойдет под суд за подделку документа при приеме ребенка в школу

В мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга поступило дело местного жителя, которого обвиняют в подделке свидетельства о регистрации для зачисления ребенка в первый класс.
Обновлено в 03:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное