Политика
Более половины россиян считают Путина ответственным за рост цен
Более половины россиян считают Путина ответственным за рост ценВедомости00:55
Более половины российских граждан считают президента Владимира Путина ответственным за проблемы страны и рост стоимости жизни. Такого мнения придерживаются 55% опрошенных социологами «Левада-центра» в ноябре, отмечает РБК.
Ведомости00:55
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с чего всё началось
Более половины россиян (55%) считают, что ответственность за проблемы в России и рост стоимости жизни несет президент России, свидетельствует опрос Левада-центра.Pravda.Ru04:43
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