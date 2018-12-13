Политика

Более половины россиян считают Путина ответственным за рост цен
Ведомости
00:55

Более половины российских граждан считают президента Владимира Путина ответственным за проблемы страны и рост стоимости жизни. Такого мнения придерживаются 55% опрошенных социологами «Левада-центра» в ноябре, отмечает РБК.
Ведомости00:55
с чего всё началось
Более половины россиян (55%) считают, что ответственность за проблемы в России и рост стоимости жизни несет президент России, свидетельствует опрос
 Левада-центра.
Pravda.Ru04:43

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Опрос: Более половины россиян заявили об ответственности Путина за рост цен в стране

Росбалт04:17

Россияне назвали виновных в росте цен

Lenta.ru02:20

Большинство россиян считает Путина ответственным за проблемы в стране

URA.Ru02:05

Левада-центр: Более половины россиян считает, что ответственность за проблемы в стране несёт президент Путин

Эхо Москвы02:03

Более половины россиян считают Путина ответственным за рост цен

Ведомости00:55

«Левада-Центр»: Россияне назвали Путина главным ответственным за рост стоимости жизни

БИЗНЕС Online00:48

Россияне назвали ответственных за рост стоимости жизни

РБКвчера в 23:00
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Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Политика

МИД России отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

МИД РФ: Киев готовит провокацию в Донбассе

В ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на востоке страны и организовать стремительное наступление на мариупольском направлении, считают в МИД.
Обновлено в 03:24
Политика

Мэй останется премьер-министром Великобритании

Тереза Мэй останется лидером Консервативной партии Великобритании и премьер-министром страны, в среду она смогла выиграть голосование о доверии, проведенное руководящим комитетом партии консерваторов.
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие

Пентагон предостерег Турцию от наступления в Сирии

Обновлено вчера в 21:15
Политика

Украинскую журналистку Бойко выдворят из России

Обновлено в 05:27
Политика

Порошенко объяснил свои слова о войне с Россией

Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что он имел в виду, когда назвал "войной" инцидент в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие

Опубликовано видео полетов Ту-160 над Карибским морем

Обновлено в 00:50
Политика

Марию Бутину навестили российские дипломаты

Дипломаты навестили девушку в тюрьме.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

США способствуют церковному расколу на Украине — МИД РФ

Соединенные Штаты способствуют церковному расколу на Украине, заявила 13 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 04:38
Политика

ДНР передала Украине еще 13 заключенных

Украина получила от Донецкой Народной Республики (ДНР) 13 осужденных в качестве жеста доброй воли, заявили в аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР, сообщает 13 декабря «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

Полторак назвал причины введения военного положения на Украине

Министр обороны Украины Степан Полторак назвал телеканалу "112 Украина" причины введения военного положения в стране.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

В США заявили о нехватке моряков в случае военной угрозы

В министерстве транспорта США заявили, что в случае военной угрозы государственному резервному флоту не хватит более 1,8 тыс. моряков.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Шойгу прибыл в Индию для участия в заседании межправкомиссии по ВТС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где 13 декабря совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет 18-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).
Обновлено вчера в 13:19
Политика

В Китае пропал гражданин Канады

По словам главы МИД страны Христи Фриланд, ранее пропавший гражданин связался с дипломатами и заявил, что его допрашивали китайские официальные лица, после чего на связь с ним выйти не удалось.
Обновлено в 01:18
Политика

В Турции появилось собственное космическое агентство

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о создании в стране национального космического агентства.
Обновлено в 01:36
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