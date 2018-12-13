с чего всё началось

Более половины российских граждан считают президента Владимира Путина ответственным за проблемы страны и рост стоимости жизни. Такого мнения придерживаются 55% опрошенных социологами «Левада-центра» в ноябре, отмечает РБК.

Более половины россиян считают Путина ответственным за рост цен

Политика Политика МИД России отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2» Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».

Армия и оружие Армия и оружие МИД РФ: Киев готовит провокацию в Донбассе В ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на востоке страны и организовать стремительное наступление на мариупольском направлении, считают в МИД.

Политика Политика Мэй останется премьер-министром Великобритании Тереза Мэй останется лидером Консервативной партии Великобритании и премьер-министром страны, в среду она смогла выиграть голосование о доверии, проведенное руководящим комитетом партии консерваторов.

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон предостерег Турцию от наступления в Сирии

Политика Политика Украинскую журналистку Бойко выдворят из России

Политика Политика Порошенко объяснил свои слова о войне с Россией Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что он имел в виду, когда назвал "войной" инцидент в Керченском проливе.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео полетов Ту-160 над Карибским морем

Политика Политика Марию Бутину навестили российские дипломаты Дипломаты навестили девушку в тюрьме.

Политика Политика США способствуют церковному расколу на Украине — МИД РФ Соединенные Штаты способствуют церковному расколу на Украине, заявила 13 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политика Политика ДНР передала Украине еще 13 заключенных Украина получила от Донецкой Народной Республики (ДНР) 13 осужденных в качестве жеста доброй воли, заявили в аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР, сообщает 13 декабря «Донецкое агентство новостей».

Армия и оружие Армия и оружие Полторак назвал причины введения военного положения на Украине Министр обороны Украины Степан Полторак назвал телеканалу "112 Украина" причины введения военного положения в стране.

Армия и оружие Армия и оружие В США заявили о нехватке моряков в случае военной угрозы В министерстве транспорта США заявили, что в случае военной угрозы государственному резервному флоту не хватит более 1,8 тыс. моряков.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу прибыл в Индию для участия в заседании межправкомиссии по ВТС Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где 13 декабря совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет 18-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

Политика Политика В Китае пропал гражданин Канады По словам главы МИД страны Христи Фриланд, ранее пропавший гражданин связался с дипломатами и заявил, что его допрашивали китайские официальные лица, после чего на связь с ним выйти не удалось.