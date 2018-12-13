Политика
Более половины россиян считают Путина ответственным за рост цен
Более половины россиян считают Путина ответственным за рост ценВедомости00:55
Более половины российских граждан считают президента Владимира Путина ответственным за проблемы страны и рост стоимости жизни. Такого мнения придерживаются 55% опрошенных социологами «Левада-центра» в ноябре, отмечает РБК.
Ведомости00:55
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с чего всё началось
Более половины россиян (55%) считают, что ответственность за проблемы в России и рост стоимости жизни несет президент России, свидетельствует опрос Левада-центра.Pravda.Ru04:43
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Политика
МИД России отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».
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МИД РФ: Киев готовит провокацию в Донбассе
В ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на востоке страны и организовать стремительное наступление на мариупольском направлении, считают в МИД.
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Тереза Мэй останется лидером Консервативной партии Великобритании и премьер-министром страны, в среду она смогла выиграть голосование о доверии, проведенное руководящим комитетом партии консерваторов.
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Полторак назвал причины введения военного положения на Украине
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Армия и оружие
Шойгу прибыл в Индию для участия в заседании межправкомиссии по ВТС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где 13 декабря совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет 18-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).
Обновлено вчера в 13:19
Политика
В Китае пропал гражданин Канады
По словам главы МИД страны Христи Фриланд, ранее пропавший гражданин связался с дипломатами и заявил, что его допрашивали китайские официальные лица, после чего на связь с ним выйти не удалось.
Обновлено в 01:18
Политика
В Турции появилось собственное космическое агентство
Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о создании в стране национального космического агентства.
Обновлено в 01:36