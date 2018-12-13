Более половины россиян (55%) считают, что ответственность за проблемы в России и рост стоимости жизни несет президент Владимир Путин. Это следует из ноябрьского опроса Левада-центра. Отвечая на вопрос об ответственных за проблемы в стране, респонденты могли выбрать несколько вариантов.

с чего всё началось

Более половины российских граждан считают президента Владимира Путина ответственным за проблемы страны и рост стоимости жизни. Такого мнения придерживаются 55% опрошенных социологами «Левада-центра» в ноябре, отмечает РБК.

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