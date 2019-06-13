Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акцииВедомости вчера в 03:39

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon. В 2016 г. покупки только по акциям совершал 41% россиян, а в 2017 г. – 45%.
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Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Коммерсантъ12 июня в 18:02

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Доля покупающих по скидкам россиян превысила 50%

Интерфаксвчера в 00:05

Больше половины россиян покупают товары исключительно по промоакциям

Эхо Москвывчера в 04:30

Доля покупающих товары только по скидкам россиян превысила 50%

РБКвчера в 04:27

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Ведомостивчера в 03:39

«Ъ»: половина россиян в 2018 году покупала товары только со скидкой

ТАССвчера в 05:09

Более половины россиян начали закупаться только по акциям

Lenta.ru12 июня в 20:44

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

Коммерсантъ12 июня в 18:02
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Кино

НТВ покажет последний фильм, в котором снялась Жанна Фриске

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Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Политика

Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
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Звезда сериала «Кухня» разводится с мужем

Звезда сериала "Кухня" разводится с мужем Ольга Кузьмина призналась поклонникам, что в ее семье не все так гладко.
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Происшествия

Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено вчера в 18:04
Футбол

Марадона покинул мексиканский «Дорадос»

Обновлено в 01:06
Армия и оружие

США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры

В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
Хоккей

«Трактор» подписал двусторонний контракт с Русланом Карлином

Челябинский «Трактор» подписал двусторонний контракт с нападающим Русланом Карлиным. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено вчера в 22:00
Транспорт

Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Мельбурне проходит митинг против экстрадиции Ассанжа в США

Митинг против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа проходит у консульства Великобритании в австралийском городе Мельбурн, по меньшей мере два человека были задержаны.
Обновлено в 01:16
Общество

Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Политика

Дочь главы красноярской Счетной палаты обратилась к Путину из-за угроз

Мария Давыденко, дочь главы Счетной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко, обратилась к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой защитить ее семью.
Обновлено вчера в 21:50
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА

Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие

Власти Алеппо начали восстанавливать разрушенные боевиками дороги

Обновлено в 01:37
Политика

Путин повысил зарплаты российским судьям

В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено вчера в 16:07
Гаджеты

В начале следующего года Phison представит SSD-контроллер со скоростью 6500 Мбайт/с

Ключевой особенностью новинки станет поддержка более высокой скорости передачи данных — вплоть до 6500 Мбайт / с. Ещё в начале этого года компания Phison продемонстрировала свой контроллер PS5016, предназначенный для твердотельных накопителей нового поколения с возможностью подключения по четырём линиям PCIe 4.0.
Обновлено вчера в 10:26
Политика

«Слуга народа» не будет создавать союзов со старыми партиями — глава штаба

Партия «Слуга народа» не намерена создавать союзы со старыми политическими силами вроде «Батькивщины» Юлии Тимошенко или «Оппозиционного блока», рассказал 13 июня руководитель штаба партии Александр Корниенко в интервью изданию «Украинская правда».
Обновлено в 01:13
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Наука

В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли

В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено вчера в 03:25
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал столицу Украины

Совет Соединенных Штатов Америки по географическим названиям изменил написание названия столицы Украины.
Обновлено вчера в 05:20
Политика

Сара Сандерс уходит с должности пресс-секретаря Белого дома США

Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс покидает свой пост в конце июня.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

В Кузбассе чиновница женила мужчину, находившегося без сознания

Обновлено в 00:11
Общество

В Приморье отложили освобождение части косаток из «китовой тюрьмы»

Компании — отловщики косаток, которых держат в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных, сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес

У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба

Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.
Обновлено вчера в 10:44
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

В ответ на ракету, запущенную с территории сектора Газа, авиация Израиля атаковала так называемую подземную инфраструктуру палестинских боевиков на территории анклава.
Обновлено 12 июня в 23:54
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 09:24
Гаджеты

Realme решила завоевать российский рынок смартфонов низкими ценами

«Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделями: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Наука

Глобальное потепление может уменьшить океанское «население» на 17%

Проведенное учеными из канадского университета Британской Колумбии масштабное исследование показало, что в том случае, если глобальное потепление на нашей планете будет продолжаться такими темпами как сейчас, то оно может сократить жизнь в мировом океане на 17 процентов к концу этого века.
Обновлено в 00:02
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