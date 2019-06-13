Более 50% россиян покупают товары только по скидкамНовый Калининград.Ru вчера в 02:40

По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".

с чего всё началось

Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" В России доля граждан, покупающих товары только по скидкам, составила 50,6% по итогам 2018 года. Об этом сообщает в четверг газета «Коммерсант».

Более 50% россиян покупают товары только по скидкам

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