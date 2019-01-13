с чего всё началось

Более 50% россиян поддержали отставку правительства, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром в декабре 2018 года. Согласно исследованию в той или иной мере за отставку действующего кабинета министров высказались 53% респондентов, 40% были против.

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Экономика Экономика Более половины россиян поддержали отставку правительства Более 50% россиян поддержали отставку правительства, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром в декабре 2018 года.

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Политика Политика ОЗХО решила внести «Новичок» в список запрещенных веществ Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласилась добавить нервно-паралитическое вещество «Новичок» в список запретных веществ, сообщает агентство Reuters.

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Происшествия Происшествия Стена поврежденного взрывом газа жилого дома в Шахтах может обрушиться Как сообщил губернатор Ростовской области Владимир Голубев, угроза появилась в последние часы в ходе разбора завалов.

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Происшествия Происшествия В Ростовской области произошел взрыв газа в жилом доме В городе Шахты в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает РИА "Новости".

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