Экономика

Более половины россиян поддержали отставку правительства
РБК
02:45

Более 50% россиян поддержали отставку правительства, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром в декабре 2018 года. Согласно исследованию в той или иной мере за отставку действующего кабинета министров высказались 53% респондентов, 40% были против.
РБК02:45
с чего всё началось
Большинство россиян (57%) полагают, что действующее правительство неспособно решить проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов населения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос
 «Левада-центра».
Коммерсантъвчера в 23:53

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Соцопрос об «отставке правительства» сочли атакой на либералов во власти

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Эксперт прокомментировал итоги опроса об отношении россиян к правительству

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Более половины россиян выступают за отставку правительства

Ведомостивчера в 14:42

«Левада-центр»: большинство россиян выступают за отставку правительства

Коммерсантъвчера в 23:53

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 января

Интерфаксвчера в 23:50

Более половины россиян (53%) выступают за отставку правительства

Эхо Москвы02:01

Почему россияне выступают за отставку правительства

News.ru05:27
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 12:00, Ашберн
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Получивший ножевое ранение мэр Гданьска умер

Умер получивший ножевое ранение мэр польского города Гданьска Павел Адамович, сообщает «Польское радио».
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Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора".
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Политика

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Чрезмерно длинные новогодние каникулы вредят экономике России.
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Происшествия

В Китае канадца приговорили к смертной казни

Ллойд Шелленберг приговорен к смертной казни. Канадец был арестован в Китае по делу о контрабанде наркотиков.
Обновлено в 11:52
Экономика

Более половины россиян поддержали отставку правительства

Более 50% россиян поддержали отставку правительства, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Полиция Мордовии проверяет видео с сожжением российского флага

Обновлено в 08:16
Происшествия

В результате взрыва в Кабуле пострадали 40 человек

В результате взрыва в афганском Кабуле пострадали по меньшей мере 40 человек, они были госпитализированы, сообщает TOLO News со ссылкой на Минздрав страны.
Обновлено в 11:48
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СМИ узнали о предложении Порошенко уволить главу своей администрации

Глава администрации украинского президента Петра Порошенко Игорь Райнин может быть уволен.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Избитая в школе учительница попросила полицию прекратить проверку

22-летняя учительница физкультуры школы №27 в Сызрани (Самарская область), госпитализированная с сотрясением головного мозга в больницу после избиения школьниками, попросила полицию прекратить проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МВД по региону.
Обновлено в 10:09
Политика

Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору с Японией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Японии Таро Коно в Москве объявил о старте переговоров по мирному договору между двумя странами.
Обновлено в 04:08
Политика

ОЗХО решила внести «Новичок» в список запрещенных веществ

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласилась добавить нервно-паралитическое вещество «Новичок» в список запретных веществ, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Поправки о системах газовой безопасности в домах внесли в Госдуму

Проект поправок в Жилищный кодекс РФ, который предполагает установку автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности в жилых домах, внесли в Госдуму.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Стена поврежденного взрывом газа жилого дома в Шахтах может обрушиться

Как сообщил губернатор Ростовской области Владимир Голубев, угроза появилась в последние часы в ходе разбора завалов.
Обновлено в 10:30
Политика

Польша построит остров в Калининградском заливе

Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

В Ростовской области произошел взрыв газа в жилом доме

В городе Шахты в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:20
Транспорт

Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку

Водители автопарка для чиновников и депутатов обратились к начальнику транспортного управления Управделами президента России Анатолию Тюкову с просьбой разъяснить порядок действий на платных парковках Москвы, стоимость которых повысилась до 380 руб. в час.
Обновлено в 09:09
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Трамп назвал рост нефтедобычи в США плохой новостью для России

Президент США Дональд Трамп заявил, что рост добычи нефти в Соединённых Штатах является «плохой новостью для России».
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Бабушка сестер Хачатурян через суд просит выписать внучку из квартиры

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Обновлено в 06:36
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Фото куриного яйца побило мировой рекорд по лайкам в Instagram

Фотография куриного яйца побила мировой рекорд в Instagram по количеству лайков. По состоянию на 14 января пост понравился 25 млн человек.
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Наука

Генетики нашли у россиян редкую наследственную болезнь

Определенная специалистами ФГБНУ "МГНЦ" популяционная частота гетерозиготного носительства данного заболевания в России составляет 1:250 человек, а расчетная частота самой болезни – один на 250 тысяч новорожденных.
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Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин

Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:08
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США до 2024 года не перестанут покупать у РФ двигатели РД-180

В НАСА РД-180 до сих пор используют, поэтому RD AMROSS планирует закупать технику минимум до 2024 года и, скорее всего, дальше.
Обновлено в 11:18
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Британский торговый реестр предупредил о ликвидации компании Telegram

Британский государственный реестр юридических лиц предупредил, что компания Telegram Messenger LLP, о ликвидации которой принял решение Павел Дуров, будет вычеркнута из реестра в течение двух месяцев.
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Минкультуры обнаружило нарушения в деятельности МХТ им. Чехова

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Генпрокуратура не поддержала законопроект об ответственности за фейки

Генпрокуратура отказалась поддержать законопроекты о фейковых новостях и об ответственности за оскорбления представителей и символов власти в интернете.
Обновлено в 05:52
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Тариф за сбор сухих коммунальных отходов могут снизить до нуля

Правительство рассчитывает, что в будущем тариф за сбор сухих коммунальных отходов удастся снизить до нуля, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Обновлено в 08:05
Политика

Путин и Абэ проведут переговоры 22 января

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут 22 января.
Обновлено в 09:00
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В России могут появиться зеленые автомобильные номера

Обновлено в 04:03
Энергетика

Бензин АИ-95 к 9 января подорожал почти до 45 рублей

По данным ведомства, средняя стоимость дизельного топлива с 1 по 9 января увеличилась на 0,7%. Средняя стоимость бензина АИ-92 составляла (здесь и далее – по состоянию на 9 января) 41,67 рубля, АИ-95 – 44,96 рубля, АИ-98 – 50,79 рубля, дизельного топлива – 47,14 рубля.
Обновлено в 10:11
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