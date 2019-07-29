Общество

Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспортуREGNUM вчера в 23:15

Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%. В то же время число тех, кто не собирается его оформлять, увеличилось с 55 до 59%, при том же количестве желающих (31%).
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с чего всё началось

Электронные паспорта: вопрос доверия

МОСКВА, 29 июля 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса об отношении россиян к идее введения электронных паспортов для граждан нашей страны. Подавляющее большинство россиян знакомы с предложением ввести электронные паспорта (85%).
ВЦИОМ06:34

Подробнее о событии

Опрос показал, как россияне относятся к идее введения электронных паспортов

РИА Новости04:56

Большинство россиян заявили о неготовности оформить электронные паспорта

РБК01:39

ВЦИОМ: почти 60% россиян не готовы оформлять электронные паспорта

RT на русскомвчера в 22:21

Большинство россиян — 59 процентов – не готовы оформлять электронные паспорта

Эхо Москвы02:30

Более половины россиян не готовы оформить электронные паспорта

Известиявчера в 21:08

Более половины россиян не готовы оформить электронные паспорта

РЕН ТВвчера в 20:36

ВЦИОМ: более половины россиян не готовы оформить электронные паспорта

ТАССвчера в 20:03
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:09, Вашингтон
Происшествия

Навальный может быть выписан и отправлен в спецприемник в понедельник

Оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в больнице после приступа острой аллергии («крапивница»), может быть выписан и отправлен в спецприемник уже сегодня, 29 июня, сообщила личный врач господина Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.
Обновлено в 06:58
Политика

На Украине решили реформировать СБУ

Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.
Обновлено в 02:50
Экономика

FT сообщила о «борьбе кошек с собаками» вокруг СП «Яндекса» и Сбербанка

Глава банка Герман Греф не участвовал в заседании совета директоров «Яндекса» с тех пор, как сорвались переговоры по покупке доли в ИТ-компании, пишет FT со ссылкой на три источника, близких к компании.
Обновлено в 06:52
Авто

КамАЗ возобновил производство после летнего отпуска

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Армия и оружие

Стало известно о гибели бойцов новой российской ЧВК в Сирии

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Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

Обновлено вчера в 07:20
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне вновь превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна на 16 часов местного времен составил 804 сантиметра, прибавив за два часа двенадцать сантиметров.
Обновлено в 05:50
Политика

Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Политика

Georgian Airways назвала сумму ущерба из-за запрета на полёты в Россию

В авиакомпании Georgian Airways назвали сумму ущерба от запрета на прямое авиасообщение с Россией.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Поклонник Земфиры разбил ее Mercedes

Поклонник разбил автомобиль певицы Земфиры.
Обновлено в 06:31
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Технологии

ГКРЧ не выделила частоты OneWeb

Напомним, что вопрос о выделении частот для OneWeb в России ГКРЧ должна была решить еще осенью 2018 года, однако против прихода британского оператора выступила ФСБ.
Обновлено в 04:34
Здоровье

Женщина в Индии родила ребенка с синдромом русалки

Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Иран показал на видео захват британского танкера

Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля.
Обновлено в 05:36
Здоровье

В Минздраве предложили премировать врачей за выявление рака

Министерство здравоохранения России предложило выделять из федерального бюджета дополнительные премии врачам за выявление онкологических заболеваний у пациентов в ходе диспансеризации или профосмотра.
Обновлено в 04:58
Политика

Путин опустился на дно Финского залива

В 2013 году в Финском заливе Путин опускался в батискафе к месту затонувшего в 1869 году парусного винтового фрегата "Олег", а в 2015 году в Черном море погружался к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровой глубине.
Обновлено 27 июля в 08:32
Политика

Постпред Зеленского призвал ввести санкции из-за Крымского моста

Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киеву необходимо рассмотреть вопрос введения санкций в отношении международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.
Обновлено в 07:01
Единоборства

Отправление тела боксёра Дадашева из США в Россию задерживается

В Федерации бокса России сообщили, что тело скончавшегося в результате полученных в поединке травм Максима Дадашева будет доставлено из США в Россию позже запланированного срока.
Обновлено в 06:16
Происшествия

СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача

Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Политика

МИД Японии призвал «ядерную пятерку» создать новый ДРСМД

Глава Министерства иностранных дел Японии Таро Коно в ходе пресс-конференции заявил, что в стране восходящего солнца считают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) важным.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие

Коалиция во главе с США нанесла удар по деревне в Сирии

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по деревне Аль-Зер на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на местный источник.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Приморье мужчина умер в реабилитационном центре без лицензии

Позже выяснилось, что у «Расцвета» не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, в связи с чем руководство и сотрудники реабилитационного центра оказывали услуги ненадлежащего качества.
Обновлено в 02:55
Политика

В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Общество

Площадь лесных пожаров в Сибири достигла 1,6 миллиона гектаров

Обновлено в 03:30
Армия и оружие

В Генштабе России заявили о подготовке США 2700 боевиков в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Сергей Рудской заявил, что американские военнослужащие занимаются подготовкой 2700 боевиков в районе базы Эт-Танф в Сирии.
Обновлено в 06:08
Общество

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Обновлено в 06:32
Экономика

В России запретят анонимные электронные платежи

В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве

Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Кино

Энди Серкис может снять «Венома 2»

Режиссёрское кресло проекта могут занять Энди Серкис («Маугли»), Трэвис Найт («Бамблби») и Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян»).
Обновлено в 03:07
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
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