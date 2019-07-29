МОСКВА, 29 июля 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса об отношении россиян к идее введения электронных паспортов для граждан нашей страны. Подавляющее большинство россиян знакомы с предложением ввести электронные паспорта (85%).

с чего всё началось

Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%. В то же время число тех, кто не собирается его оформлять, увеличилось с 55 до 59%, при том же количестве желающих (31%).

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