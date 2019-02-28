Политика
Более половины американцев назвали Россию критической угрозой для СШАРоссийская газета вчера в 19:30
Более половины (52 процента) американцев, опрошенных одной из самых известных социологических служб Gallup, назвали Россию "критической угрозой для Соединенных Штатов". Эти данные служба обнародовала на своем сайте. Еще 39 процентов считают, что РФ представляет "важную, но не критическую угрозу".
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с чего всё началось
По результатам опроса, проведенного социологической службой Gallup, более 50% американцев полагают, что военная мощь РФ создает угрозу для жизненно важных интересов Вашингтона.ФАНвчера в 19:29
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Армия и оружие
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Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите
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Самолет вернулся в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя
Самолет авиакомпании Utair вернулся в Уфу из-за отказа двигателя. Boeing 737 должен был вылететь из Уфы в Москву в четверг утром.
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ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard
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Происшествия
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Обновлено в 02:02
Политика
Поведение Петра Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети
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Из-за курортного сбора в регионах пересчитали число туристов
На алтайском курорте Белокуриха с каждого туриста стали взимать дополнительно 30 руб. в сутки, в ставропольских здравницах — Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске — 50 руб. На восьми курортах Краснодарского края эксперимент стартовал 16 июля 2018 года — по окончании чемпионата мира по футболу, игры которого проходили в том числе и в Сочи.
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Бывший вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше за хищения
Бывший вице-президент Пробизнесбанка Ярослав Алексеев задержан сотрудниками полиции в Польше.
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Экономика
Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб
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Конгрессмены США представили законопроект о раскрытии активов Путина
Два депутата палаты представителей конгресса США – Вальдес Демингс (от демократической партии) и Элиза Стефаник (от республиканской) представили законопроект «О транспарентности в отношении [президента России] Владимира Путина».
Обновлено в 01:01
Политика
Путин наградил Грефа орденом «За заслуги перед Отечеством»
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Политика
Украина подписала протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском море
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подтвердило подписание со своей стороны протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море и направило его российской стороне.
Обновлено вчера в 15:27
Экономика
В России подорожают молоко, гречка и хлеб, пишут СМИ
Специалисты компании "ФинЭкспертиза" проанализировав состояние рынка, пришли к выводу, что в 2019 году следует ожидать повышения цен на ряд продуктов питания, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:16
Музыка
Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»
Украина отказалась участвовать в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2019" из-за чрезмерной политизации процесса национального отбора представителя от страны.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика
Перевод денег по номеру телефона стал доступен в РФ
Система быстрых платежей (СБП), разработанная Центробанком РФ, стала доступна для всех клиентов банков-участников с 28 февраля.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
Два эсминца типа «Лидер» построят в России к концу 2020-х годов
В России к концу 2020-х годов построят два эсминца проекта 23560 типа "Лидер" с атомной энергетической установкой.
Обновлено в 01:40
Единоборства
Скончался боец ММА Аркадий Лисин
Перспективный боец смешанного стиля Аркадий Лисин скоропостижно скончался в минувшую среду.
Обновлено вчера в 18:05
Общество
Весной под сокращения рискуют попасть свыше 115 тыс. россиян
В общей сложности весной могут сократить 115,7 тыс. человек.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Задержан бывший главный инженер «Адмиралтейских верфей»
Полиция задержала бывшего главного инженера ОА "Адмиралтейские верфи" Владимира Байкова.
Обновлено в 02:19
Политика
Reuters: не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы
По меньшей мере 8 т золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.
Обновлено вчера в 16:39
Армия и оружие
США обвинили Россию в разработке не подпадающих под СНВ-III вооружений
Обновлено 26 февраля в 17:41
Политика
Немецкие СМИ заявили о провале «восстания» Гуаидо в Венесуэле
Призыв к помощи международного сообщества незаконно объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо является свидетельством его беспомощности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Зеленский пообещал тюрьму для Порошенко
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обещает после своей победы посадить в тюрьму действующего главу государства Петра Порошенко.
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Происшествия
В Ростовской области полицейские подрались с крымскими чиновниками
Обновлено вчера в 11:15
Политика
В Горловке обстрелами ВСУ повреждены три дома и газопровод
Обновлено в 00:52
Происшествия
В США экстренно сел самолет из-за проблем с дыханием у пассажиров
Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку после того, как 12 пассажиров пожаловались на странный запах в салоне и затруднение дыхания.
Обновлено в 01:10
Хоккей
Кучеров вышел на второе место по очкам за «Тампу» в одном сезоне
Обновлено вчера в 21:42
Спорт
В Казахстане ждут доказательств использования допинга их лыжником
Если выяснится, что он действительно принимал допинг, то федерация выступит с заявлением. У нас нулевая терпимость к применению допинга.
Обновлено в 01:20
Общество
«Росконтроль» внес в черный список сметану двух российских марок
Специалисты проверили сметану марок «Простоквашино», «Вкуснотеево», «Бежин луг», «Брест-Литовск», «Киржачский молочный завод», «Ростагроэкспорт» и «Благода», стоимость которой варьируется от 190 до 250 рублей за 1 кг.
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