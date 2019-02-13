Политика
Более половины американцев назвали Россию критической угрозой для СШАРоссийская газета вчера в 19:30
Более половины (52 процента) американцев, опрошенных одной из самых известных социологических служб Gallup, назвали Россию "критической угрозой для Соединенных Штатов". Эти данные служба обнародовала на своем сайте. Еще 39 процентов считают, что РФ представляет "важную, но не критическую угрозу".
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с чего всё началось
По результатам опроса, проведенного социологической службой Gallup, более 50% американцев полагают, что военная мощь РФ создает угрозу для жизненно важных интересов Вашингтона.ФАНвчера в 19:29
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Армия и оружие
Индийские ВВС сбили истребитель F-16 ВВС Пакистана
Обновлено вчера в 03:01
Музыка
Украина отказалась участвовать в Евровидении-2019
"Решение в пределах полномочий" Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал отказ НОТУ от участия в Евровидении нелогичным.
Обновлено вчера в 13:31
Общество
Весной под сокращения рискуют попасть свыше 115 тыс. россиян
Работники сферы автомобилестроения сильнее всех рискуют попасть под сокращение.
Обновлено вчера в 18:20
Экономика
В России подорожают молоко, гречка и хлеб, пишут СМИ
Специалисты компании "ФинЭкспертиза" проанализировав состояние рынка, пришли к выводу, что в 2019 году следует ожидать повышения цен на ряд продуктов питания, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 20:13
Экономика
ФАС призвали возбудить дело против Visa и Mastercard
Три российских ассоциации призвали Федеральную антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении платёжных систем Visa и MasterCard.
Обновлено в 00:42
Экономика
Перевод денег по номеру телефона стал доступен в РФ
Система быстрых платежей (СБП), разработанная Центробанком РФ, стала доступна для всех клиентов банков-участников с 28 февраля.
Обновлено вчера в 23:26
Космос
Стартовала ракета «Союз» со спутниками OneWeb
Обновлено вчера в 16:48
Общество
Роскачество не нашло пельменей, достойных Знака качества
Каждый образец проверили по 88 показателям безопасности и качества. Но ни один из них не оказался достоин Знака качества.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Причиной трагедии на вокзале в Каире стала ссора двух машинистов
Обновлено вчера в 13:55
Общество
В Минпромторге рассказали, что будет продаваться в киосках и ларьках
В киосках и ларьках, которые могут вернуть на улицы российских городов, будут продаваться товары повседневного потребления.
Обновлено в 00:24
Политика
Украина подписала протокол с РФ о вылове рыбы в Азовском море
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подписало протокол о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море и направило его российской стороне.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
В Польше задержан экс-вице-президент Пробизнесбанка
В Польше задержан вице-президент по корпоративным финансам Пробизнесбанка Ярослав Алексеев, сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате СКР.
Обновлено в 00:35
Политика
Немецкие СМИ заявили о провале «восстания» Гуаидо в Венесуэле
Призыв к помощи международного сообщества незаконно объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо является свидетельством его беспомощности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено вчера в 20:58
Единоборства
Скончался боец ММА Аркадий Лисин
Перспективный боец смешанного стиля Аркадий Лисин скоропостижно скончался в минувшую среду.
Обновлено вчера в 18:05
Хоккей
Три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс»
Обновлено в 00:40
Политика
В конгрессе предложили разведке США собрать данные о финансах Путина
Внесенный в конгресс законопроект предписывает американской разведке собрать данные о финансовых активах «Путина и его союзников».
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
США обвинили Россию в разработке не подпадающих под СНВ-III вооружений
Глава стратегического командования Вооруженных сил США (входит в Минобороны) генерал Джон Хайтен заявил о том, что новейшие российские ударные средства сдерживания, по его данным, выходят за рамки, установленные Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Обновлено 26 февраля в 17:41
Политика
Трамп и Ким Чен Ын начали второй день переговоров в Ханое
Обновлено вчера в 21:53
Армия и оружие
Россия построит два эсминца «Лидер» к концу 2020-х годов
Россия планирует построить два эсминца с атомной энергоустановкой проекта 23560 типа «Лидер» к концу 2020–х годов.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Эксперт объяснил, почему Зеленского называют «пророссийским»
Команда действующего президента Украины Петра Порошенко обвиняет шоумена Владимира Зеленского в "пророссийскости", чтобы лишить голосов на предстоящих выборах, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
S7 Space подала в суд на РКК «Энергия»
Частная космическая компания S7 Space, владеющая проектом «Морской старт», подала иск в суд против предыдущего владельца проекта — корпорации «Энергия».
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
Полиция прервала прямую линию с Ходорковским в «Открытой России»
Вместо прямой линии с Ходорковским на YouTube шла трансляция происходящего возле офиса «Открытой России».
Обновлено вчера в 14:09
Общество
Росконтроль назвал самую лучшую сметану
Специалисты Росконтроля проверили семь различных брендов сметаны и рекомендовали к покупке Благоду, Брест-Литовск и Бежин луг.
Обновлено в 00:50
Транспорт
Дочка «Аэрофлота» ответила на просьбу Совфеда о полетах в Магадан
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Зеленский пообещал тюрьму для Порошенко
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обещает после своей победы посадить в тюрьму действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
В Конгресс США внесли резолюцию о санкциях за убийство Бориса Немцова
Американские сенаторы Марко Рубио, Крис Кунс, Роджер Уикер, Ричард Дурбин, Рон Джонсон и Кори Гарднер представили резолюцию, в которой призвали к справедливости в деле об убийстве российского политика Бориса Немцова.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
В Горловке обстрелами ВСУ повреждены три дома и газопровод
Три дома и газопровод повреждены на северо-западной окраине Горловки в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований.
Обновлено в 00:52
Общество
Река Русская затопила город в Калифорнии
Река под названием Русская (Russian River) разлилась в штате Калифорния и затопила городок Герневилль, отрезав его и другие населенные пункты от окружающего мира, сообщила в четверг газета SFGate.
Обновлено вчера в 16:59