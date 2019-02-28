Политика
Более половины американцев назвали Россию критической угрозой для СШАРоссийская газета вчера в 19:30
Более половины (52 процента) американцев, опрошенных одной из самых известных социологических служб Gallup, назвали Россию "критической угрозой для Соединенных Штатов". Эти данные служба обнародовала на своем сайте. Еще 39 процентов считают, что РФ представляет "важную, но не критическую угрозу".
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с чего всё началось
По результатам опроса, проведенного социологической службой Gallup, более 50% американцев полагают, что военная мощь РФ создает угрозу для жизненно важных интересов Вашингтона.ФАНвчера в 19:29
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Спорт
Бё лишён очков, заработанных в пасьюте на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
Обновлено в 02:51
Политика
В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Роскачество не нашло пельменей, достойных Знака качества
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки
В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.
Обновлено в 02:02
Политика
Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите
Обновлено в 01:48
Экономика
Перевод денег по номеру телефона стал доступен в РФ
Система быстрых платежей (СБП), разработанная Центробанком РФ, стала доступна для всех клиентов банков-участников с 28 февраля.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Кремль отреагировал на идею США раскрыть доходы Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «русофобскими потугами» намерениями американских законодателей обнародовать данные о доходах Владимира Путина.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Индийские ВВС сбили истребитель F-16 ВВС Пакистана
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
Генпрокуратура хочет взыскать с жены Захарченко $320 тыс. за украшения
Генеральная прокуратура РФ хочет взыскать с жены полковника Дмитрия Захарченко $320 тыс. за ювелирные украшения, купленные в США.
Обновлено в 04:49
Экономика
Британская сеть Next уйдет из России
Сеть Next была основана в 1982 г. В России она начала работать с 2006 г. По официальным данным, у Next и Next kids сейчас работает 24 магазина в России.
Обновлено в 03:56
Единоборства
Умер российский боец ММА Аркадий Лисин
Бывший чемпион организации Prime Selection и участник турнира "Плотформа S-70" Аркадий Лисин скоропостижно скончался в возрасте 21 года.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Путин наградил Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин удостоил сатирика Михаила Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Обновлено в 05:17
Политика
Миллионам россиян пересчитают социальные доплаты к пенсиям
До 1 июля 2019 года четырем миллионам россиян пересчитают социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено в 04:56
Происшествия
ФСБ задержала восьмерых белгородцев за незаконный сбыт оружия
Восемь белгородцев задержаны ФСБ за продажу оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:35
Политика
Глава Хакасии Коновалов является уклонистом от армии
Глава Хакасии Валентин Коновалов числится в списке уклонистов от мероприятий, связанных с призывом на военную службу.
Обновлено в 05:23
Происшествия
СК завершил дело причастной к убийству главы Сергиева Посада банды
Следствие завершило дело в отношении участников банды, которые причастны к убийству мэра Сергиева Посада Евгения Душко и другим особо тяжким преступлениям.
Обновлено в 03:47
Музыка
Организаторы «Евровидения» прокомментировали отказ Украины от конкурса
Организаторы песенного конкурса «Евровидение» выразили сожаление из-за решения Киева отказаться от участия в конкурсе в 2019 году.
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 20:13
Авто
ФАС предложила установить максимальную стоимость автономеров
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила установить предельный тариф на изготовление автомобильных номеров.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова
Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Судьи предложили ввести ответственность за «скандализацию» правосудия
Поясняя значение «скандализации правосудия», глава соовета судей привел англо-саксонскую правовую систему, где под этим понятием подразумеваются действия или сведения, рассчитанные на то, чтобы понизить авторитет судьи.
Обновлено в 04:59
Культура
Умерла актриса Лиза Шеридан из сериала «Нашествие»
Обновлено в 03:16
Общество
Законопроект об ипотечных каникулах внесен в Госдуму
«Законопроект об «ипотечных каникулах» станет реальной помощью тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах», — отметил Володин.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Российское судно врезалось в мост в южнокорейском порту
Российское грузовое судно SEAGRAND врезалось в мост в порту южнокорейского города Пусан. В результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 05:12
Общество
ФСБ завела дела из-за «китовой тюрьмы» в Приморье
Дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.17 КоАП России "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство" возбуждены в отношении ООО "Афалина", "Белый кит", "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий", которые вели добычу, перевозили и оставили животных в морских вольерах в бухте Средней.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Бывшего вице-президента Пробизнесбанка задержали в Польше
В Польше на прошлой неделе задержали бывшего вице-президента по корпоративным финансам Пробизнесбанка Ярослава Алексеева.
Обновлено в 00:29