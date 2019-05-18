Кино

Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»iReactor 18:51

Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов». Петиция была опубликована на сайте change.org 16 мая. С этого времени она успела собрать один миллион и 900 подписей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала более 1 млн подписей

RT на русском17:24

Требование переснять финал «Игры престолов» набрало рекордное число подписей

Газета.Ru17:45

Более миллиона человек потребовали переснять восьмой сезон «Игры престолов»

РИА Новости17:26

Более 1 млн человек потребовали переснять восьмой сезон «Игры престолов»

РБК18:14

Свыше миллиона человек потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»

Телеканал 360°18:09

В соцсетях распространяется петиция с требованием переснять финальный сезон «Игры престолов»

АСН2402:01

Амурчане подписывают петицию с требованием переснять заключительный сезон «Игры престолов»

Амур.инфо00:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 23:01, Ашберн
Хоккей

Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019

Обновлено в 08:48
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место в финале музыкального конкурса «Евровидение».
Обновлено в 19:02
Политика

У чиновников аппарата правительства РФ нашли недвижимость в Европе

Самым богатым чиновником аппарата правительства РФ оказался Сергей Куликов, который занимает пост первого замглавы коллегии военно-промышленной комиссии: согласно данным в декларации, он заработал 46,9 млн рублей.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео

Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Происшествия

Миллиарды полковников ФСБ показали на видео

В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 13:29
Религия

РПЦ прокомментировала протесты из-за стройки храма в Екатеринбурге

Обновлено в 11:05
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500

Обновлено в 19:13
Армия и оружие

Китайские специалисты оценили шаг по размещению С-350 в Сибири

Специалисты китайского издательства Sohu оценили шаг российского Минобороны по размещению комплексов С-350 «Витязь» в Сибири.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие

Появилось видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

Обновлено в 04:17
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Обновлено в 22:22
Здоровье

Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год

В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
Обновлено в 17:09
Шоу-бизнес

В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год

18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии

Обновлено в 16:15
Происшествия

Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ

Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Музыка

На «Евровидении» в Израиле исландская группа поддержала Палестину

Исландская группа Hatari, представлявшая свою страну на «Евровидении-2019», использовала международный музыкальный конкурс, который в этому году прошел в Тель-Авиве, для протеста против оккупации Израилем палестинских территорий.
Обновлено в 20:30
Армия и оружие

В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана

МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.
Обновлено в 21:23
Экономика

Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57
Экономика

Нижегородская область получит средства на расселение аварийного жилья

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин в пятницу подписали договор о предоставлении финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилья, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:21
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернет Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 04:18
Происшествия

На юге Москвы произошел пожар на складе с пластиком

Пожар произошел в складском здании во втором Котляковском переулке в Москве, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 22:14
Шоу-бизнес

Олег Газманов признался, что спит с женой в разных комнатах

Обновлено в 09:51
Футбол

«О чем на самом деле пел Сергей Лазарев». Шутка «Динамо» о Евровидении

В официальном Твиттере московского "Динамо" опубликована шутка на тему выступления российского певца Сергея Лазарева на Евровидении.
Обновлено в 21:42
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с грузовиком погибли три человека

В результате происшествия погибли три человека, в том числе малолетний ребёнок.
Обновлено в 14:05
Единоборства

Иноуэ нокаутировал Родригеса и пробился в финал суперсерии

Обновлено в 21:00
Игры

СМИ: в 2020 году выйдет Call of Duty: Black Ops 5 от Treyarch с сюжетной кампанией

Call of Duty: Black Ops 5 станет первой частью франшизы с 2014 года, разработка которой в конечном итоге займёт два года, а не три.
Обновлено в 14:58
Космос

Первый в истории снимок земного гамма-всплеска сделан астронавтами МКС

После одного года работы обсерватория зафиксировала более 200 земных гамма-вспышек и смогла точно определить географическое местоположение около 30 из них, согласно заявлению Европейского космического агентства (ESA).
Обновлено в 22:20
Армия и оружие

На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»

Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».
Обновлено в 22:09
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игра престолов
Game of Thrones, сериал, 2011–2019 (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное