Кино
Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»iReactor 18:51
Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов». Петиция была опубликована на сайте change.org 16 мая. С этого времени она успела собрать один миллион и 900 подписей.
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