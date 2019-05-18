Кино
Более миллиона зрителей требуют переснять 8 сезон «Игры престолов»Мойка78 19:32
Более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов». Петицию, адресованную телеканалу HBO, разместили на сайте Change.org.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Происшествия
Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео
Обновлено в 11:36
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено в 15:08
Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды
В финале музыкального конкурса «Евровидение-2019», прошедшего в Тель-Авиве, победил нидерландский певец Дункан Лоуренс, который исполнил песню Arcade.
Обновлено в 19:15
Общество
Мэр Екатеринбурга встретился с противниками храма в сквере
В Екатеринбурге глава города Александр Высокинский встретился с противниками строительства храма на территории сквера возле Театра драмы.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой
Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:39
Космос
Супермощная магнитная буря случилась на Земле
На Земле на днях случилась супермощная магнитная буря. Это самая крупная магнитная буря за последние два года, пишет «Колмово.ру».
Обновлено вчера в 04:29
Музыка
Семья проигравшего финалиста «Голоса» заявила, что их использовали
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали
Следователи задержали сожителя женщины, оставившей маленькую дочь в московской поликлинике.
Обновлено в 11:20
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты самарских «Крыльев Советов» проиграли московскому «Спартаку» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:04
Общество
Минпросвещения введет новые правила защиты школьников от террористов
Особо в министерстве подчеркнули, что безопасность объектов образования находится на постоянном контроле, система антитеррористической безопасности образовательной среды действует на всей территории и охватывает каждую школу страны.
Обновлено в 05:48
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Курской области
Столкновение двух легковых автомобилей стало причиной гибели четырех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба управления МВД по региону.
Обновлено в 14:15
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Спорт
Фигуристка Трусова признана лучшим молодым спортсменом в Европе
Обновлено в 15:40
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие
США начнут платить партнерам за отказ от российского оружия
Власти США намерены расширить список стран, которым будет выплачиваться компенсация на покупку американской военной техники в случае отказа от российского и китайского оружия.
Обновлено в 06:20
Космос
Уфологи: В Смоленске летало НЛО
Уфологи считают, что над городом летало НЛО.
Обновлено в 18:33
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге
В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.
Обновлено в 15:10
Происшествия
В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом
Для размещения пострадавших подготовлены два пункта - на базе гостиницы "Север" и дома культуры - общей вместимостью 130 человек.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска
Обновлено в 02:22
Авто
Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым
Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
Обновлено в 06:35
Политика
Саудовский король созвал экстренный саммит арабских лидеров в Мекке
Король Саудовской Аравии Сальман призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке на фоне обострения отношений с Ираном, передает официальное саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД королевства.
Обновлено в 17:17
Происшествия
У полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Уточняется, что, как и в случае с нашумевшим делом полковника Захарченко, деньги и ценности хранились в квартирах и специальных банковских ячейках.
Обновлено вчера в 10:21
Музыка
«Не смотрю эти переодевания женщины в мужчину и наоборот»
Юрий Энтин, поэт-песенник: — Раньше смотрел, долгое время даже был членом жюри на детском "Евровидении", но сейчас слежу вполглаза и только в те дни, когда выступает участник от России, болею за наших.
Обновлено в 04:28
Политика
Общенациональный европейский марш проходит по улицам Варшавы
Президент Совета ЕС Дональд Туск и лидеры польской оппозиции входят в число участников марша в Варшаве.
Обновлено в 08:15