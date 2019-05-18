Кино

Более миллиона зрителей требуют переснять 8 сезон «Игры престолов»Мойка78 19:32

Более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов». Петицию, адресованную телеканалу HBO, разместили на сайте Change.org.
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Более 1 млн человек потребовали переснять восьмой сезон «Игры престолов»

РБК18:14

Требование переснять финал «Игры престолов» набрало рекордное число подписей

Газета.Ru17:45

Амурчане подписывают петицию с требованием переснять заключительный сезон «Игры престолов»

Амур.инфо00:48

Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала более 1 млн подписей

RT на русском17:24

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Телеканал 360°18:09

В соцсетях распространяется петиция с требованием переснять финальный сезон «Игры престолов»

АСН2402:01

Более миллиона человек потребовали переснять восьмой сезон «Игры престолов»

РИА Новости17:26
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
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Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

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Уфологи считают, что над городом летало НЛО.
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Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

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Юрий Энтин, поэт-песенник: — Раньше смотрел, долгое время даже был членом жюри на детском "Евровидении", но сейчас слежу вполглаза и только в те дни, когда выступает участник от России, болею за наших.
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