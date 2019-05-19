Кино
Более миллиона фанатов потребовали переснять финал «Игры престолов»Российская газета 08:25
Петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов" собрала уже более миллиона подписей - всего за пару дней. Напомним, несмотря на то, что сериал продолжает бить рекорды по просмотрам, число недовольных восьмой главой, которая завершит сериал, весьма велико.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Без спойлеров: почему фанаты требуют переснять финал «Игры престолов»
Sputnik Узбекистан17 мая в 04:57
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
Музыка
Занявшая предпоследнее место на «Евровидении» ЗЕНА сломала флаг Белоруссии – кадры
Обновлено в 11:32
Происшествия
В Москве участник полумарафона умер после финиша
В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Экономика
Греф рассказал о попытках воровства в Сбербанке
Греф подчеркнул, что у Сбербанка не было ни одного случая, когда бы в состав преступной банды входил сотрудник банка или сам клиент.
Обновлено в 11:21
Политика
Поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба» начнутся 20 мая
Поставки кондиционной российской нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба" начнутся в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на КАД в Ленинградской области
Один человек погиб, двое, в том числе ребенок, получили травмы в воскресенье в результате столкновения двух легковых машин и "Газели" на внешнем кольце кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Ленинградской области.
Обновлено в 11:34
Гаджеты
В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei
В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 09:03
Авто
Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown добрался до дилеров
Новый роскошный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown предыдущего поколения, появится в продаже уже в июне 2019 года.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Футбол
Игорь Черевченко: Ничего не предвещало такого поражения
Ничего не предвещало такого поражения.
Обновлено в 11:42
Происшествия
В Казани облили фекалиями Михаила Светова из Либертарианской партии
Один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов сказал, что намерен подавать заявление в полицию.
Обновлено в 11:54
Космос
Российская станция может отправить к Луне зарубежный спутник
Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» имеет возможность отправить к Луне зарубежный спутник массой около полутонны.
Обновлено в 08:39
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем
Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.
Обновлено в 11:19
Футбол
«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право выступления в РПЛ
Самарские «Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20.
Обновлено в 10:12
Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Политика
Захарова пообещала помочь Бутиной в поиске средств на адвокатов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что внешнеполитическое ведомство сделает всё возможное, чтобы помочь заключенной в США Марии Бутиной, в том числе и в вопросе оплаты адвокатов.
Обновлено в 12:10
Кино
Парад зомби: Каннский фестиваль захватили живые мертвецы
К середине фестиваля стало ясно, что живые мертвецы не случайно появились у Джима Джармуша в фильме открытия («Мертвые не умирают»).
Обновлено в 10:30
Происшествия
Спасатели потушили пожар в кафе в Анапе, пострадавших нет
Пожар в кафе в Анапе, угрожавший жилому дому, потушили, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:38
Общество
Парад поездов в московском метро увидели свыше 450 тысяч пассажиров
"Парад поездов на Кольцевой линии московского метро в субботу, 18 мая, посмотрели более 450 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:29
Футбол
Донецкий «Шахтер» в 12-й раз стал чемпионом Украины
Обновлено в 12:09
Гаджеты
Опубликованы официальные рендеры смартфона Honor 20
Обновлено в 09:54
Наука
Стекло из пустыни Сахара образовалось в ходе удара метеорита
Загадочное стекло происходит с востока пустыни Сахара и образовалось около 28,5 миллионов лет назад.
Обновлено в 08:58
Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
Обновлено в 10:54
Политика
Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 09:48
Политика
Скандал со Штрахе: прокуратура не нашла на видео состава преступления
Прокуратура Австрии не нашла состава преступления в ранее опубликованном видео, которое может стоить политической карьеры лидеру Австрийской партии свободы (АПС) и со вчерашнего дня бывшему вице-канцлеру Хайнцу-Кристиану Штрахе, сообщило радио "ое-1".
Обновлено в 11:55
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым татарам
Обновлено вчера в 04:32
Музыка
Мадонна спела две песни на «Евровидении»
Певица Мадонна представила на конкурсе "Евровидение" свою новую песню Future. Композиция создана в сотрудничестве с рэпером Quavo.
Обновлено в 02:40
Общество
Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube
Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
Обновлено в 11:01
Политика
Британского депутата обвинили в шпионаже в пользу Чехословакии и СССР
Влиятельный член британской Лейбористской партии Джеффри Робинсон, который уже более 40 лет представляет свой избирательный округ в парламенте Соединенного Королевства, в годы холодной войны шпионил в пользу Чехословакии и СССР.
Обновлено в 08:11
Здоровье
Первый российский детский центр протезирования открылся в Подмосковье
В подмосковной Рузе открылся первый в России детский центр протезирования «Хочу ходить».
Обновлено в 10:23