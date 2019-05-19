Более миллиона фанатов потребовали переснять финал «Игры престолов»Российская газета 08:25

Петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов" собрала уже более миллиона подписей - всего за пару дней. Напомним, несмотря на то, что сериал продолжает бить рекорды по просмотрам, число недовольных восьмой главой, которая завершит сериал, весьма велико.

Происшествия В Москве участник полумарафона умер после финиша В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Экономика Греф рассказал о попытках воровства в Сбербанке Греф подчеркнул, что у Сбербанка не было ни одного случая, когда бы в состав преступной банды входил сотрудник банка или сам клиент.

Политика Поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба» начнутся 20 мая Поставки кондиционной российской нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба" начнутся в понедельник, 20 мая.

Происшествия Один человек погиб в ДТП на КАД в Ленинградской области Один человек погиб, двое, в том числе ребенок, получили травмы в воскресенье в результате столкновения двух легковых машин и "Газели" на внешнем кольце кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Ленинградской области.

Гаджеты В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.

Авто Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown добрался до дилеров Новый роскошный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown предыдущего поколения, появится в продаже уже в июне 2019 года.

Происшествия Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100 Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.

Происшествия В Казани облили фекалиями Михаила Светова из Либертарианской партии Один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов сказал, что намерен подавать заявление в полицию.

Космос Российская станция может отправить к Луне зарубежный спутник Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» имеет возможность отправить к Луне зарубежный спутник массой около полутонны.

Музыка Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.

Музыка Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении» Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.

Политика Захарова пообещала помочь Бутиной в поиске средств на адвокатов Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что внешнеполитическое ведомство сделает всё возможное, чтобы помочь заключенной в США Марии Бутиной, в том числе и в вопросе оплаты адвокатов.

Кино Парад зомби: Каннский фестиваль захватили живые мертвецы К середине фестиваля стало ясно, что живые мертвецы не случайно появились у Джима Джармуша в фильме открытия («Мертвые не умирают»).

Происшествия Спасатели потушили пожар в кафе в Анапе, пострадавших нет Пожар в кафе в Анапе, угрожавший жилому дому, потушили, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Общество Парад поездов в московском метро увидели свыше 450 тысяч пассажиров "Парад поездов на Кольцевой линии московского метро в субботу, 18 мая, посмотрели более 450 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.

Наука Стекло из пустыни Сахара образовалось в ходе удара метеорита Загадочное стекло происходит с востока пустыни Сахара и образовалось около 28,5 миллионов лет назад.

Политика Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Скандал со Штрахе: прокуратура не нашла на видео состава преступления Прокуратура Австрии не нашла состава преступления в ранее опубликованном видео, которое может стоить политической карьеры лидеру Австрийской партии свободы (АПС) и со вчерашнего дня бывшему вице-канцлеру Хайнцу-Кристиану Штрахе, сообщило радио "ое-1".

Музыка Мадонна спела две песни на «Евровидении» Певица Мадонна представила на конкурсе "Евровидение" свою новую песню Future. Композиция создана в сотрудничестве с рэпером Quavo.

Общество Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.

Политика Британского депутата обвинили в шпионаже в пользу Чехословакии и СССР Влиятельный член британской Лейбористской партии Джеффри Робинсон, который уже более 40 лет представляет свой избирательный округ в парламенте Соединенного Королевства, в годы холодной войны шпионил в пользу Чехословакии и СССР.