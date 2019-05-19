Кино

Более миллиона фанатов потребовали переснять финал «Игры престолов»Российская газета 08:25

Петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов" собрала уже более миллиона подписей - всего за пару дней. Напомним, несмотря на то, что сериал продолжает бить рекорды по просмотрам, число недовольных восьмой главой, которая завершит сериал, весьма велико.
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Более миллиона фанатов «Игры престолов» потребовали переснять финал

Телеканал 360°04:37

Более 1 млн человек требуют переснять последний сезон «Игры престолов»

ТАСС03:28

Более 1 млн человек потребовали переснять восьмой сезон «Игры престолов»

РБКвчера в 18:14

В интернете больше миллиона зрителей потребовали переснять концовку «Игры престолов»

URA.Ruвчера в 19:46

Больше миллиона человек требуют переснять последний сезон «Игры престолов» и добавить в него смысла

Фонтанка.Ру04:05

Без спойлеров: почему фанаты требуют переснять финал «Игры престолов»

Sputnik Узбекистан17 мая в 04:57

Армия разгневанных фанатов потребовала переснять финал «Игры престолов»

В городе R17 мая в 02:46
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Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем

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Футбол

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Обновлено в 10:12
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Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
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К середине фестиваля стало ясно, что живые мертвецы не случайно появились у Джима Джармуша в фильме открытия («Мертвые не умирают»).
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Опубликованы официальные рендеры смартфона Honor 20

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Религия

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