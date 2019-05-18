Кино

Более миллиона зрителей требуют переснять 8 сезон «Игры престолов»Мойка78 вчера в 19:32

Более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов». Петицию, адресованную телеканалу HBO, разместили на сайте Change.org.
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Более 1 млн человек потребовали переснять восьмой сезон «Игры престолов»

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Требование переснять финал «Игры престолов» набрало рекордное число подписей

Газета.Ruвчера в 17:45

В соцсетях распространяется петиция с требованием переснять финальный сезон «Игры престолов»

АСН24вчера в 02:01

Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала более 1 млн подписей

RT на русскомвчера в 17:24

Свыше миллиона человек потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»

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Более миллиона человек потребовали переснять восьмой сезон «Игры престолов»

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Амурчане подписывают петицию с требованием переснять заключительный сезон «Игры престолов»

Амур.инфовчера в 00:48
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Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

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На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
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В список заболеваний, что развиваются почти бессимптомно, попала также и глаукома. Протекает болезнь, указывают медики, почти незаметно.
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Обновлено 17 мая в 09:29
Общество

КПРФ примет в пионеры школьников из 15 российских регионов

Коммунистическая партия примет в пионеры школьников из 15 регионов России. Церемония пройдет в воскресенье, 19 мая, на Красной площади.
Обновлено вчера в 23:00
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Политика

На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией

За пять лет сокращения торговли с Россией Украина потеряла около $80 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.
Обновлено вчера в 23:34
Транспорт

Фурам и другим грузовикам разрешат ездить только ночью

Например, на трассе М-9 для фур закроют участок в Псковской области с 419 по 616 километр, на трассе М-10 - участок в Ленинградской области с 593 по 674 километр и подъезды к городу Тосно на старом направлении, также участки дорог Р-21, Р-23, Р-56 и других дорог на подъезде к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Приморье

Обновлено вчера в 23:04
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Иностранные туристы погибли при крушении частного самолета в Гондурасе

Обновлено вчера в 23:01
Политика

Белый дом назвал состав делегации США на инаугурацию Зеленского

Список распространил Белый дом, его на своей странице в Twitter опубликовал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который стал одним из членов делегации.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери

21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
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Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»

Обновлено вчера в 07:13
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Музыка

Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе

Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено вчера в 14:10
Единоборства

Кадр дня: Деонтей Уайлдер и Доминик Бризил

Вчера в Бруклине (США) состоялась заключительная пресс-конференция перед поединком 18 мая между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и обязательным претендентом на его титул Домиником Бризилом.
Обновлено 17 мая в 01:00
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1

Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0. Голы забили Радамель Фалькао (26-я минута) и Александр Головин (83), который помимо гола записал на свой счет голевую передачу.
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Политика

Саудовский король созвал арабских лидеров на экстренный саммит

Обновлено вчера в 22:00
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В горах рядом с Токио перекрыты дороги из-за активности вулкана

Японские специалисты зафиксировали рост активности в районе вулкана Хаконэ, расположенного в 80 километрах западнее Токио.
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Экономика

Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено 17 мая в 05:57
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Епархия не откажется от строительства храма в сквере Екатеринбурга

В Екатеринбурге епархия не собирается отказываться от строительства храма святой Екатерины у Театра драмы, на территории сквера.
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие

Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией.
Обновлено вчера в 22:55
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«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 14:04
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Канада разгромила Германию на чемпионате мира

Обновлено вчера в 15:05
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Обновлено вчера в 08:39
Общество

Протесты в Екатеринбурге: епархия проведет презентацию храма

Екатеринбургская епархия готовит широкомасштабную презентацию проекта храма святой Екатерины, который планируют возвести к 300-летию Екатеринбурга на месте городского сквера.
Обновлено вчера в 13:46
Футбол

«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в первом матче плей-офф

Возглавляемый Леонидом Слуцким "Витесс" проиграл "Гронингену" в первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Нидерландов за право сыграть в Лиге Европы.
Обновлено вчера в 17:34
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