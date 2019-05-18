Кино

Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»iReactor вчера в 18:51

Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов». Петиция была опубликована на сайте change.org 16 мая. С этого времени она успела собрать один миллион и 900 подписей.
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Более 1 млн человек потребовали переснять восьмой сезон «Игры престолов»

РБКвчера в 18:14

Требование переснять финал «Игры престолов» набрало рекордное число подписей

Газета.Ruвчера в 17:45

В соцсетях распространяется петиция с требованием переснять финальный сезон «Игры престолов»

АСН24вчера в 02:01

Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала более 1 миллиона подписей

RT на русскомвчера в 17:24

Свыше миллиона человек потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»

Телеканал 360°вчера в 18:09

Более миллиона человек потребовали переснять восьмой сезон «Игры престолов»

РИА Новостивчера в 17:26

Амурчане подписывают петицию с требованием переснять заключительный сезон «Игры престолов»

Амур.инфовчера в 00:48
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В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана близ Токио

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Российский певец Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место в финале музыкального конкурса «Евровидение».
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Тайная видеозапись разрушила правящую коалицию Австрии

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Более 318 тыс. инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) россиян умерли с момента начала регистрации заболевания в РФ.
Обновлено вчера в 17:09
Религия

В РПЦ пожалели о насилии при строительстве храма в Екатеринбурге

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Общество

Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»

Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
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Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
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Единоборства

Дос Аньос победил Ли в главном поединке UFC Fight Night

В главном поединке соревнований Рафаэль Дос Аньос, выступающий в полусреднем весе, победил Кевина Ли.
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Единоборства

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Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
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Спорт

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Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова поблагодарила всех за поздравления с днем рождения, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:15
Происшествия

Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ

Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
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Транспорт

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Наука

Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз

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Футбол

«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу Европы

В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы Гронинген на своем поле обыграл Витесс 2:1.
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Политика

На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией

За пять лет сокращения торговли с Россией Украина потеряла около $80 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.
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Политика

Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
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Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие

На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»

Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».
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Три человека погибли в результате ДТП в Новосибирской области

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Политика

Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого Курта Волкера

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
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Свежевыжатые соки признали смертельно опасными

Свежевыжатые фруктовые соки и подслащенные напитки (например, лимонад и газировка) зачастую содержат примерно одинаковое количество калорий и сахара, в связи с чем вред для здоровья, в том числе из-за риска преждевременной смертности при их употреблении, одинаков.
Обновлено вчера в 06:26
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Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
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Происшествия

Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве

На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
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Хоккей

Сборная Швеции по хоккею победила команду Швейцарии на ЧМ

В рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею действующие чемпионы, сборная Швеции, одержали волевую победу над командой Швейцарии.
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В России вырос рынок подержанных мотоциклов с пробегом

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Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады

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