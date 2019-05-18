Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»iReactor вчера в 18:51

Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов». Петиция была опубликована на сайте change.org 16 мая. С этого времени она успела собрать один миллион и 900 подписей.

Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»

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