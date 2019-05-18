Кино
Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»iReactor вчера в 18:51
Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов». Петиция была опубликована на сайте change.org 16 мая. С этого времени она успела собрать один миллион и 900 подписей.
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Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала более 1 миллиона подписей
RT на русскомвчера в 17:24
Свыше миллиона человек потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»
Телеканал 360°вчера в 18:09
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 02:00, Ашберн
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Российский певец Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место в финале музыкального конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Тайная видеозапись разрушила правящую коалицию Австрии
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Обновлено вчера в 17:41
Здоровье
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Более 318 тыс. инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) россиян умерли с момента начала регистрации заболевания в РФ.
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Религия
В РПЦ пожалели о насилии при строительстве храма в Екатеринбурге
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Общество
Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»
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Дос Аньос победил Ли в главном поединке UFC Fight Night
В главном поединке соревнований Рафаэль Дос Аньос, выступающий в полусреднем весе, победил Кевина Ли.
Обновлено вчера в 23:53
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Спорт
Загитова поблагодарила всех за поздравления с днем рождения
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова поблагодарила всех за поздравления с днем рождения, передает "Советский спорт".
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Происшествия
Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ
Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено вчера в 12:14
Транспорт
В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время
С 20 мая по 31 августа на некоторых участках российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса Цельсия.
Обновлено вчера в 23:53
Наука
Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз
Обновлено вчера в 04:23
Футбол
«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу Европы
В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы Гронинген на своем поле обыграл Витесс 2:1.
Обновлено вчера в 16:41
Футбол
«Крылья Советов» уступили «Спартаку»
Обновлено вчера в 14:09
Политика
На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией
За пять лет сокращения торговли с Россией Украина потеряла около $80 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие
На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»
Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Новосибирской области
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого Курта Волкера
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Обновлено вчера в 16:57
Здоровье
Свежевыжатые соки признали смертельно опасными
Свежевыжатые фруктовые соки и подслащенные напитки (например, лимонад и газировка) зачастую содержат примерно одинаковое количество калорий и сахара, в связи с чем вред для здоровья, в том числе из-за риска преждевременной смертности при их употреблении, одинаков.
Обновлено вчера в 06:26
Музыка
Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе
Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве
На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено вчера в 07:58
Хоккей
Сборная Швеции по хоккею победила команду Швейцарии на ЧМ
В рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею действующие чемпионы, сборная Швеции, одержали волевую победу над командой Швейцарии.
Обновлено вчера в 17:16
Экономика
В России вырос рынок подержанных мотоциклов с пробегом
Обновлено 17 мая в 07:34
Политика
Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Саудовский король созвал лидеров арабских стран на экстренный саммит
Обновлено вчера в 21:24