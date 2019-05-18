Кино

Более миллиона зрителей требуют переснять 8 сезон «Игры престолов»Мойка78 вчера в 19:32

Более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов». Петицию, адресованную телеканалу HBO, разместили на сайте Change.org.
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Более 1 млн человек потребовали переснять восьмой сезон «Игры престолов»

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Более миллиона человек потребовали переснять восьмой сезон «Игры престолов»

РИА Новостивчера в 17:26
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Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию

Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
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Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев, объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
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Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
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В Иерусалиме разогнали акцию против подготовки к «Евровидению» в шабат

Полиция Иерусалима задержала шестерых представителей ультрарелигиозной еврейской общины, протестовавших против подготовки к проведению «Евровидения» в шабат.
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Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров

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Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
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Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
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Происшествия

Три человека погибли при пожаре в Оренбургской области

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Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Политика

Татары попросили Зеленского не освобождать их «от оккупации»

Накануне Владимир Зеленский заявил, что хочет «освободить родину крымских татар от оккупации и репрессий со стороны России».
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Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз

Обновлено вчера в 04:23
Происшествия

Почти 5 млн рублей украли из Gelandewagen безработной москвички

Около пяти миллионов рублей похитили из Mercedes-Benz Gelandewagen, припаркованного на Мичуринском проспекте.
Обновлено в 03:00
Политика

Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе

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Обновлено вчера в 16:10
Авто

Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым

Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
Обновлено вчера в 06:35
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В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана в районе Токио

Главное метеорологическое управление Японии впервые с 2015 года повысило уровень опасности извержения вулкана Хаконэ, расположенного к 80 км к западу от Токио.
Обновлено в 02:24
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Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
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Юлия Скрипаль собирается сделать заявление

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МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100

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Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь

Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
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Максим Галкин оценил новые фото Алены Красновой

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Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны на «Евровидении»

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Составлен топ-5 подходящих машин для начинающих водителей

Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал в интервью iReactor пять идеальных автомобилей для начинающих водителей.
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Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
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Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных систем С-500.
Обновлено вчера в 19:13
Наука

В Швеции найдены древнейшие предки викингов

В результате выяснилось, что проживавшие на данной территории люди генетически были близки другим охотникам-собирателям в Швеции и ранним мезолитическим популяциям, которые проживали на территории Европы в эпоху последнего оледенения.
Обновлено 15 мая в 22:22
Шоу-бизнес

«Он стал пить, и это была беда»: как «Солдат Иван Бровкин» погубил Леонида Харитонова

В 1955 году на экраны всей страны вышел фильм «Солдат Иван Бровкин».
Обновлено в 01:00
Политика

Объявлен состав делегации США на инаугурации Зеленского

США направит на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского делегацию из пяти человек.
Обновлено в 01:55
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