Кино
Более миллиона зрителей требуют переснять 8 сезон «Игры престолов»Мойка78 вчера в 19:32
Более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов». Петицию, адресованную телеканалу HBO, разместили на сайте Change.org.
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Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала более 1 миллиона подписей
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