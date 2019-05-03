Более миллиона человек эвакуировали из-за циклона в ИндииГазета.Ru 02:17

В Индии власти прибрежного штата Орисса эвакуировали более миллиона человек из-за надвигающегося циклона "Фани".

Более миллиона человек эвакуировали из-за циклона в Индии

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