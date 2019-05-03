Общество

Более миллиона человек эвакуировали из-за циклона в ИндииГазета.Ru 02:17

В Индии власти прибрежного штата Орисса эвакуировали более миллиона человек из-за надвигающегося циклона "Фани".
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Согласно прогнозу ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 3 мая,по Республике Башкортостан местами ожидаются грозы и усиление ветра с порывами до 16-21 метров в секунду.
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Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 27-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Енисей» — «Анжи».
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