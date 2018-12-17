Армия и оружие
Истребители Су-27СМ и Су-30М2 на этой неделе вернутся на крымский аэродром "Бельбек" после завершения его реконструкции, сообщили в Минобороны РФ.
Интерфакс06:14
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Армия и оружие
Финальный этап учений «Авиаиндра-2018» стартовал в Индии
В Индии на авиабазе Джодхпур стартовал финальный этап совместных российско-индийских учений «Авиаиндра-2018».
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Армия и оружие
Наступление ВСУ под Мариуполем переносится на 25 декабря
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Армия и оружие
Волкер: США начнут новые поставки оружия на Украину
Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон в ближайшее время объявит о новых поставках оружия Киеву.
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Порошенко сообщил о переброске части войск с помощью самолетов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолетов для подготовки отражения якобы возможной российской агрессии.
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Армия и оружие
Россия успешно применила в Сирии комплекс «Искандер-М»
Помимо высокоточного ракетного комплекса, свою эффективность подтвердили системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч", испытания которых также проводились в боевых условиях.
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Армия и оружие
Постпред России при ООН раскритиковал решение о создании армии Косово
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что решение властей частично признанной республики Косово о формировании армии явялется грубейшим нарушением резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.
Обновлено в 16:09
Армия и оружие
Эрдоган: США одобрили военную операцию Турции в Сирии
США положительно отнеслись к военной операции, которая Турция планирует начать вскоре в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Российские ракеты снизят эффективность американских ПРО в Европе
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Минобороны сообщило ООН о гуманитарных усилиях России в Сирии
По данным ведомства, в ходе встречи представителя ООН проинформировали об усилиях Минобороны по доставке гумпомощи нуждающимся жителям Сирии и о создании условий для возвращения беженцев в места проживания.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Украинские «Буки» ликвидировали потенциальные цели в Донбассе – кадры
В сообщении отмечается, что боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" по сигналу отбыли на боевые позиции для отработки условно-боевой задачи.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Ирак нанес удар по позициям ИГ в Сирии
Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие
Россия построит в сирийском Тартусе судостроительный завод
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
Разведывательная бригада появилась в составе Первой танковой армии
Ранее не сообщалось, что в составе Первой танковой армии есть разведывательная бригада.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Украина пообещала вернуть Крым и Донбасс без войны
«Министр Лавров пугает Украину и международное сообщество "провокациями", ища пропагандистско-дипломатическое прикрытие милитаризации Россией оккупированного Крыма, Донбасса и развертыванию на границах Украины своего наступательного потенциала», — заключили в министерстве.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
Экспонаты из музея ВВС Монино при создании музея ВКС в «Патриоте» будут отреставрированы
Самолеты, которые планируется перевезти из музея ВВС в подмосковном Монино в новый Центральный музей Воздушно-космических сил в парке "Патриот", будут отреставрированы до состояния, в котором они вышли с заводов, и большая их часть сможет подняться в воздух.
Обновлено в 15:27