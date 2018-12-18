Армия и оружие
Истребители Су-27СМ и Су-30М2 на этой неделе вернутся на крымский аэродром "Бельбек" после завершения его реконструкции, сообщили в Минобороны РФ.
Интерфакс06:14
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Армия и оружие
Небензя потребовал отменить решение о создании армии Косово
"Решение о трансформации сил безопасности Косово в вооруженные силы стало вопиющим нарушением резолюции 1244 Совета Безопасности, которая, как вновь подчеркнул генеральный секретарь, остается основополагающим международно-правовым актом косовского урегулирования", - приводит ТАСС заявление Небензи.
Обновлено в 16:38
Армия и оружие
Эрдоган: Трамп одобрил военную операцию Турции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Дональд Трамп одобрил проведение новой турецкой военной операции в Сирии против курдских формирований, базирующихся к востоку от Евфрата.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
Порошенко: ВСУ начали переброску части подразделений по воздуху
Часть военных подразделений ВСУ перебрасываются самолетами для «отражения возможно агрессии РФ», заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 17 декабря УНИАН.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Минобороны Украины засекретило дела об инциденте в Черном море
25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.
Обновлено в 17:09
Армия и оружие
Первая подлодка проекта «Лада» превзошла по скрытности «черные дыры»
Судоверфь планирует приступить к работам над новым проектом в ближайшее время. "Лада" - дизель-электрические подводные лодки проекта 677.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Какое оружие и техника проявили себя в Сирии
Курирующий военно-промышленный блок в правительстве России вице-премьер Юрий Борисов по итогам своей поездки в Сирию рассказал, какое российское оружие было испытано военными в этой стране.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Наступление ВСУ под Мариуполем переносится на 25 декабря
Обещанное на 14 декабря 2018 года большое наступление украинской армии на мариупольском направлении не состоялось.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
Волкер анонсировал новые поставки оружия США Украине
Спецпредставитель Госдепа Соединенных Штатов Курт Волкер заявил, что в ближайшее время начнутся новые поставки оружия Украине.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Финальный этап учений «Авиаиндра-2018» стартовал в Индии
В Индии на авиабазе Джодхпур стартовал финальный этап совместных российско-индийских учений «Авиаиндра-2018».
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
В Госдепе заявили о проблемах с доставкой гумконвоя в «Эр-Рукбан»
Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о наличии проблем с доставкой гуманитарного конвоя в сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан».
Обновлено в 15:20
Армия и оружие
В Казахстан вылетела группа Минобороны РФ по встрече «Союза»
В Казахстан вылетела поисково-спасательная группировка Минобороны РФ.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
Россия рассказала о плане на случай выхода США из ракетного договора
Россия рассматривает выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности при планировании боевого применения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Посол РФ: Самолеты ВКС России в Венесуэле не угрожали Колумбии
Напомним, десятого декабря в Венесуэлу прибыли два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ.
Обновлено в 19:26
Армия и оружие
«Лотос» на Красной площади: на параде Победы покажут пушку-миномет
9 мая 2019 года по Красной площади впервые пройдут 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия (САО) 2С42 «Лотос».
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
В Минобороны прокомментировали информацию о переносе музея ВВС из Монино в парк «Патриот»
Ранее бывший главнокомандующий ВВС РФ Владимир Михайлов в интервью «Звезде» рассказал, каким будет Центральный музей ВКС, который планируется открыть в подмосковном парке «Патриот» в 2020 году.
Обновлено в 18:00