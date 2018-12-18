Истребители Су-27СМ и Су-30М2 на этой неделе вернутся на крымский аэродром "Бельбек" после завершения его реконструкции, сообщили в Минобороны РФ.

Более десяти истребителей перебросят в Крым из Кубани

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