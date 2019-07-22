Политика
Более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкойRT на русском 13:19
В отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25—30%. Такие цифры в докладе президенту Владимиру Путину привёл глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
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с чего всё началось
От 25 до 30% продаваемой питьевой воды в России – подделка, заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Ведомости08:55
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Интернет
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Компания ESET, специализирующаяся на защите от вредоносного программного обеспечения, выпустила предупреждение о распространении через интернет поддельных приложений FaceApp.
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Порядка половины россиян уверены, что татуировка — это не более чем желание выделиться.
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Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на выборах в Верховную Раду вместе со своей супругой.
Обновлено вчера в 09:02
Космос
Ученые заявили о точной дате конца света после выявления устрашающей аномалии в космосе
Ученые несколько дней назад зафиксировали в космосе устрашающую аномалию.
Обновлено в 01:17
Гаджеты
Смартфоны Lenovo возвращаются в Россию
Китайский производитель подписал соглашение о дистрибуции мобильных устройств с компанией Mobilidi (входит в холдинг RDC Group; дистрибутор китайских брендов смартфонов Xiaomi и Hisense).
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Представлен первый концепт-арт Вечных
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СМИ сообщили об отключении электричества в 16 штатах Венесуэлы
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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла в 1,5 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Лесопожарного центра.
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Солистки группы Инна Килеева и Марианна Сабирова исполнили народные песни на удмуртском, марийском, кряшенском, татарском и русском языках под аккомпанемент Данияра Кабирова.
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Двое детей пострадали в массовом ДТП в Ленобласти
Обновлено в 19:19
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Росздравнадзор: Число жалоб на качество медпомощи в НСО выросло вдвое
По данным областного Росздравнадзора, в сравнении с результатами 2018 года количество жалоб на качество медицинской помощи в регионе увеличилось практически в два раза, на недоступность лекарственных препаратов – в 1,5 раза, сообщает издание «Все новости».
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Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил принять закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
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В России изменятся правила провоза багажа через границу
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