с чего всё началось

В отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25—30%. Такие цифры в докладе президенту Владимиру Путину привёл глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой

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