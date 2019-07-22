Политика
Более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкойRT на русском 17:19
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В отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25—30%. Такие цифры в докладе президенту Владимиру Путину привёл глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
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с чего всё началось
От 25 до 30% продаваемой питьевой воды в России – подделка, заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Ведомости12:55
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