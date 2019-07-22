с чего всё началось

Более 25% продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на годовом отчете президенту Владимиру Путину. Его слова приводит РИА Новости.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Происшествия Число пострадавших при пожаре в детском лагере возросло В МЧС России по региону рассказали, что при пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае также пострадали пять взрослых человек.

Политика В МИД Турции предупредили США об ответных мерах на санкции из-за С-400 Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны не оставят без ответа, если США вознамерятся ввести санкции из-за поставок С-400.

Политика Тайные тюрьмы СБУ работали в Харькове, Красноармейске и Краматорске Секретные тюрьмы СБУ и украинских добровольческих батальонов работали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других городах Украины, среди которых - Харьков, Краматорск, Красноармейск, об этом заявили РИА Новости бывшие заключенные и подтвердили экс-сотрудник МВД Украины, Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.

Политика ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» заподозрили в неверности бывшему королю Малайзии Юрист бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа (Koh Tien Hua) подтвердил, что его клиент развелся с обладательницей титула «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Армия и оружие Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства.

Происшествия «Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31 Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.

Общество Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года Дачная амнистия действовала на протяжении почти 13 лет и завершилась 1 марта, за это время миллионы россиян успели зарегистрировать в упрощенном порядке права на объекты недвижимости на своем участке - жилые и садовые дома, дачи, бани и гаражи.

Политика Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.

Экономика UniCredit планирует уволить 12% сотрудников Итальянский банк UniCredit планирует уволить 12% сотрудников для сокращения расходов в рамках нового стратегического плана развития, который будет представлен в декабре, сообщило агентство Bloomberg.

Технологии Роскомнадзор не увидел нарушений в утечке данных клиентов Ozon Ранее стало известно о появлении в открытом доступе базы с адресами электронной почты и паролями 450 тысяч клиентов онлайн-магазина.

Футбол «Бетис» объявил о переходе Фекира Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир перебрался в испанскую Примеру, заключив контракт с "Бетисом".

Музыка Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках» Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".

Политика Киев пригрозил остановить выдачу российских паспортов жителям Донбасса Киев не исключает введения санкций в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик из-за решения России выдавать паспорта в упрощенном порядке.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

Происшествия Три человека погибли в результате ДТП в Ингушетии Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Ингушетии в районе сельского поселения Верхние Ачалуки, в результате три человека погибли и еще один пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по республике.

Общество Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Общество В Зейском районе из-за подъема воды эвакуируют село Ивановка В селе Невер Сковородинского района произошло подтопление приусадебных участков, а также местный ручей разлился, и вода вышла на дорогу, связывающую село с районным центром.

Происшествия На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.