Политика

Четверть питьевой воды в РФ оказалась подделкойДавыдов.Индекс вчера в 11:33

Более 25% продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на годовом отчете президенту Владимиру Путину. Его слова приводит РИА Новости.
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с чего всё началось
От 25 до 30% продаваемой питьевой воды в России – подделка, заявил
 гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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«Кто захочет быть здоровым, будет платить больше» - Эксперт увидел в маркировке воды лишь очередной повод заработать на людях

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Подделкой оказалось более четверти питьевой воды на российском рынке

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Глава Ростеха заявил, что более четверти питьевой воды в России - подделка

ТАССвчера в 09:09

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

РИА Новостивчера в 08:34

Чемезов: Более четверти продаваемой в России питьевой воды - подделка

Российская газетавчера в 07:42
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«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31

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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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