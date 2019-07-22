Политика
Четверть питьевой воды в РФ оказалась подделкойДавыдов.Индекс вчера в 11:33
Более 25% продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на годовом отчете президенту Владимиру Путину. Его слова приводит РИА Новости.
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с чего всё началось
От 25 до 30% продаваемой питьевой воды в России – подделка, заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Ведомостивчера в 08:55
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«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31
Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено вчера в 18:49
Общество
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Дачная амнистия действовала на протяжении почти 13 лет и завершилась 1 марта, за это время миллионы россиян успели зарегистрировать в упрощенном порядке права на объекты недвижимости на своем участке - жилые и садовые дома, дачи, бани и гаражи.
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Обновлено вчера в 22:43
Экономика
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Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
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Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
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В селе Невер Сковородинского района произошло подтопление приусадебных участков, а также местный ручей разлился, и вода вышла на дорогу, связывающую село с районным центром.
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено вчера в 07:56
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Обновлено вчера в 23:32
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Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах
Обновлено вчера в 21:52