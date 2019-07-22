с чего всё началось

В отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25—30%. Такие цифры в докладе президенту Владимиру Путину привёл глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Политика Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.

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Происшествия В Великобритании чайка похитила чихуахуа Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.

Общество Гороскоп на вторник, 23 июля: ощущается влияние позитивных тенденций Астропрогноз на вторник, 23 июля, обещает представителям всех знаков Зодиака удачный день с сильным влиянием позитивных тенденций.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.

Общество В России ограничат ввоз фруктов и цветов в багаже Новые правила карантинного контроля для физических лиц будут касаться как багажа, так и ручной клади и распространяться на все виды транспорта: авиа‑ и железнодорожный, автомобильный и водный, а также на почтовые отправления.

Экономика Упаковки повседневных товаров в России уменьшились до 20% за шесть лет Российские производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в период с 2012 по 2018 год, приводит данные аналитиков GfK Rus газета "Ведомости".

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

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Политика Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Происшествия В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки В Челябинской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины от укуса гадюки.

Политика Спецслужбы Ирана арестовали 17 шпионов ЦРУ Иранская сторона вычислила и задержала 17 человек, которые работали на американское ЦРУ и занимались шпионажем.

Политика Вакарчук предложил создать закон о «сосуществовании» Украины и России Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил создать закон, который сможет регламентировать отношения между Россией и Украиной.

Экономика Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.

Гаджеты Смартфоны Lenovo возвращаются в Россию Китайский производитель подписал соглашение о дистрибуции мобильных устройств с компанией Mobilidi (входит в холдинг RDC Group; дистрибутор китайских брендов смартфонов Xiaomi и Hisense).

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Футбол Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира.

Технологии Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.

Космос Британец с Земли снял стыковку корабля «Союз МС-13» с МКС Корабль накануне ночью доставил на станцию троих членов экипажа Британец Мартин Льюис опубликовал в Twitter видео стыковки корабля "Союз МС-13" с МКС, которое было снято с Земли.

Здоровье Российские онкологи заявили о росте заболеваемости раком почки Российские онкологи заявили о росте заболеваемости раком почки Рак почки занимает первое место в России по темпам роста заболеваемости, указали онкологи на российском международном симпозиуме «Рак почки», завершившемся в Санкт-Петербурге.

Баскетбол Тим Данкан стал ассистентом главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Легендарный баскетболист «Сан-Антонио Спёрс» Тим Данкан был назначен на должность ассистента главного тренера Грегга Поповича, сообщает официальный сайт команды. помимо возвращения в ассистента «Сан-Антонио Спёрс» Данкана, было объявлено о том, что вторым ассистентом Поповича станет Уилл Харди.

Финансы Банк «Россия» подал иск к Utair на 155 млн рублей В качестве третьих лиц привлечены 10 банков, в том числе те, которые в 2015 году выдали Utair, балансировавшей на грани банкротства, два синдицированных кредита совокупным объемом 42,6 млрд руб.